< sekcia Zahraničie
Hamas označil izraelský postup v Pásme Gazy za porušenie prímeria
Vo štvrtok Netanjahu oznámil svoj zámer rozšíriť kontrolu izraelskej armády nad Pásmom Gazy na 70 percent.
Autor TASR
Gaza 29. mája (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok obvinilo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z „hrubého porušenia“ prímeria z októbra 2025 po tom, čo nariadil armáde obsadiť ďalšie územia v Pásme Gazy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„(Izraelský premiér Benjamin) Netanjahu v rozpore so všetkými dohodami - ako je pre nich (Izrael) bežné - oznámil rozšírenie kontroly nad 70 percentami Pásma Gazy, zatiaľ čo naďalej pokračujú v zabíjaní a vyhladovaní obyvateľov,“ povedal pre AFP člen politického vedenia Hamasu Básim Naím.
Hovorca hnutia Házim Kásim zároveň odsúdil mlčanie zo strany Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa a jej vysokého predstaviteľa pre Gazu Nikolaja Mladenova k tejto téme.
„Skutočnosť, že nedošlo k odsúdeniu expanzívnej politiky Izraela a plánov núteného vysídľovania vyvoláva vážne otázky o miere odhodlania sponzorských strán prinútiť Izrael, aby dodržiaval svoje záväzky“ vyplývajúce z dohody o prímerí, uviedol Kásim v samostatnom vyhlásení.
Vo štvrtok Netanjahu oznámil svoj zámer rozšíriť kontrolu izraelskej armády nad Pásmom Gazy na 70 percent. Už v polovici mája oznámil, že armáda rozšírila svoju kontrolu nad Pásmom Gazy a ovláda 60 percent územia. Podľa podmienok prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali USA a ktoré platí od 10. októbra minulého roka, sa však mali izraelské sily stiahnuť k takzvanej „žltej línii“, čím by si ponechali kontrolu „len“ nad 53 percentami tohto palestínskeho územia.
V prvej fáze prímeria boli prepustení poslední rukojemníci zajatí počas útokov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktoré vyvolali vojnu v Gaze, výmenou za Palestínčanov zadržaných Izraelom.
Prechod do druhej fázy, ktorá mala zahŕňať odzbrojenie Hamasu a postupný ústup izraelskej armády, je však už mesiace na bode mrazu.
Pásmo Gazy aj naďalej sužujú každodenné násilnosti, pričom ozbrojené sily a militanti sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria. Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy počas neho Izrael zabil viac než 900 ľudí.
„(Izraelský premiér Benjamin) Netanjahu v rozpore so všetkými dohodami - ako je pre nich (Izrael) bežné - oznámil rozšírenie kontroly nad 70 percentami Pásma Gazy, zatiaľ čo naďalej pokračujú v zabíjaní a vyhladovaní obyvateľov,“ povedal pre AFP člen politického vedenia Hamasu Básim Naím.
Hovorca hnutia Házim Kásim zároveň odsúdil mlčanie zo strany Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa a jej vysokého predstaviteľa pre Gazu Nikolaja Mladenova k tejto téme.
„Skutočnosť, že nedošlo k odsúdeniu expanzívnej politiky Izraela a plánov núteného vysídľovania vyvoláva vážne otázky o miere odhodlania sponzorských strán prinútiť Izrael, aby dodržiaval svoje záväzky“ vyplývajúce z dohody o prímerí, uviedol Kásim v samostatnom vyhlásení.
Vo štvrtok Netanjahu oznámil svoj zámer rozšíriť kontrolu izraelskej armády nad Pásmom Gazy na 70 percent. Už v polovici mája oznámil, že armáda rozšírila svoju kontrolu nad Pásmom Gazy a ovláda 60 percent územia. Podľa podmienok prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sprostredkovali USA a ktoré platí od 10. októbra minulého roka, sa však mali izraelské sily stiahnuť k takzvanej „žltej línii“, čím by si ponechali kontrolu „len“ nad 53 percentami tohto palestínskeho územia.
V prvej fáze prímeria boli prepustení poslední rukojemníci zajatí počas útokov Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktoré vyvolali vojnu v Gaze, výmenou za Palestínčanov zadržaných Izraelom.
Prechod do druhej fázy, ktorá mala zahŕňať odzbrojenie Hamasu a postupný ústup izraelskej armády, je však už mesiace na bode mrazu.
Pásmo Gazy aj naďalej sužujú každodenné násilnosti, pričom ozbrojené sily a militanti sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria. Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy počas neho Izrael zabil viac než 900 ľudí.