Hamas označil prímerie s Izraelom ako svoje víťazstvo

Prečítajte si aj: Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Palestínčanmi

Gaza 21. mája (TASR) - Popredný politický líder Hamasu v pásme Gazy Chálil Hajja označil vyhlásenie prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktoré vstúpilo do platnosti v piatok nadránom, ako víťazstvo tohto palestínskeho radikálneho hnutia. Urobil tak v príhovore pred tisíckami Palestínčanov oslavujúcich zastavenie bojov v tamojších uliciach. Informovali o tom v piatok agentúry AFP a AP.povedal Hajja. Prisľúbil tiež pomoc pri obnove obydlí zničených počas izraelských náletov. Ako uvádza agentúra AP, Izrael podľa Hajju nedokázal zničiť vojenskú infraštruktúru Hamasu, a to vrátane siete podzemných tunelov, ktoré toto hnutie využíva. Podmienky dohody prímeria s Izraelom neprezradil.Prímerie sprostredkované Egyptom, ktoré okrem Hamasu zahŕňa aj Islamský džihád - druhé najmocnejšie militantné zoskupenie v pásme Gazy - vstúpilo do platnosti v piatok o 01.00 h SELČ po medzinárodnom úsilí o deeskaláciu násilia.Situácia na hraniciach medzi Izraelom a palestínskou enklávou sa prudko vyhrotila začiatkom mája. Zrážky medzi palestínskymi moslimami a izraelskou políciou, ktoré vypukli v súvislosti s hrozbou vysťahovania niekoľkých palestínskych rodín z predmestia Šajch Džarrá vo východnom Jeruzaleme, prerástli do vojenského konfliktu.Od 10. mája vystrelili radikáli z pásma Gazy na Izrael 4340 rakiet, pričom vyše 640 dopadlo ešte na územie palestínskej enklávy. Izraelský mobilný systém protiraketovej obrany Železná kupola zachytil asi 90 percent týchto rakiet.Podľa najnovších informácií bolo v Izraeli zabitých 12 ľudí, viac ako 50 utrpelo ťažké zranenia.Počet Palestínčanov zabitých pri odvetných izraelských náletoch a ostreľovaní dosiahol 233, vrátane 65 maloletých. Zranených bolo asi 1900 ľudí.