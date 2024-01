Hamas plánoval teroristické útoky v Európe, tvrdí Izrael

Tel Aviv 13. januára (TASR) - Izraelská vláda v sobotu uviedla, že palestínska militantná skupina Hamas plánovala teroristické útoky v Európe. Jedným z cieľom malo byť údajne aj izraelské veľvyslanectvo v Štokholme. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"V rámci pokračujúceho úsilia spravodajských služieb boli odhalené značné informácie, ktoré dokazujú, ako teroristická organizácia Hamas konala, aby rozšírila násilné činy do zahraničia s cieľom útočiť na nevinných ľudí po celom svete," uviedol vo vyhlásení úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Izrael podľa úradu zhromaždil príslušné dôkazy nezávisle a aj v spolupráci so zahraničnými spravodajskými službami.



Okrem údajného útoku na veľvyslanectvo v Štokholme sa Hamas tiež snažil zaobstarať si drony a naverbovať členov zločineckých gangov v Európe, uvádza sa vo vyhlásení.



Okrem aktérov v zahraničí sa do plánovania útokov mali zapojiť aj vysokí predstavitelia Hamasu v Libanone, ktorí sú pod ochranou libanonského militantného hnutia Hizballáh. Niektoré osoby vrátane zástupcu šéfa Hamasu Sáliha Árúrího prišli o život pri cielených izraelských útokoch v Libanone, dodal úrad.



Agentúra DPA pripomína, že tieto informácie nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.