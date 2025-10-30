Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hamas plánuje odovzdať telá ďalších dvoch izraelských rukojemníkov

Palestínčania prehliadajú trosky budovy, ktorú zničila izraelská armáda v tábore Al-Shati v meste Gaza v stredu 29. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte v utorok nariadil útoky na Pásmo Gazy pre obvinenia z porušenia prímeria Hamasom.

Autor TASR
Gaza 30. októbra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas oznámilo, že vo štvrtok odovzdá pozostatky ďalších dvoch izraelských rukojemníkov. Požaduje to dohoda o prímerí v Pásme Gazy, ktorú sprostredkovali Spojené štáty. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.

Brigády Izzadína al-Kassáma „odovzdajú telá dvoch izraelských zajatcov o 16.00 h miestneho času (15.00 h SEČ)“, uviedla skupina vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram. Militanti doteraz odovzdali pozostatky 15 z 28 mŕtvych rukojemníkov.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte v utorok nariadil útoky na Pásmo Gazy pre obvinenia z porušenia prímeria Hamasom. Údery si vyžiadali desiatky obetí, tvrdia tamojšie úrady ovládané Hamasom. Izraelská armáda začala následne v stredu od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) opäť uplatňovať prímerie.

Netanjahu obvinil Hamas z porušenia prímeria, pretože v pondelok hnutie údajne odovzdalo časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023.

Dohoda o prímerí nadobudla platnosť 10. októbra a prerušila dvojročný konflikt, ktorý vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Obe strany sa odvtedy navzájom obviňujú z porušovania dohody.
