Hamas po 11 rokoch vydal telo izraelského vojaka Goldina
Autor TASR
Jeruzalem 9. novembra (TASR) - Izrael potvrdil, že telesné pozostatky, ktoré mu v nedeľu vydalo palestínske radikálne hnutie Hamas, patria poručíkovi Hadarovi Goldinovi, zabitému v roku 2014 počas vojny v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Ozbrojené krídlo Hamasu - Brigády Izzadína al-Kassáma - oznámilo odovzdanie pozostatkov izraelského vojaka na platforme Telegram. Avizovalo, že ide o telo Hadara Goldina a že sa našlo v sobotu v tuneli v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že po tejto správe sa do Pásma Gazy vydali záložníci z roty poručíka Goldina, aby jeho telo eskortovali do vlasti, kam bolo prevezené 11 rokov po tom, ako ho Hamas v roku 2014 zabil a jeho telo uniesol.
Návrat Goldinovho tela do vlasti uvítal izraelský prezident Jicchak Herzog i premiér Benjamin Netanjahu, ktorý pritom často čelil kritike rodičov zabitého vojaka za pasivitu v súvislosti s vyjednávaním o vydaní tela ich syna.
Hamas v Pásme Gazy pátra po telách izraelských občanov v rámci implementácie dohody o prímerí, ktorú s Izraelom uzavrel v októbri. V jej rámci doteraz Izraelu vydal všetkých 20 živých rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiaval od svojho útoku na juh židovského štátu z októbra 2023.
Dohoda o prímerí zahŕňala aj vrátenie pozostatkov 28 izraelských rukojemníkov. Nateraz podľa TOI v Pásme Gazy zostávajú ešte štyri telá – troch Izraelčanov a jedného Thajčana.
Izrael v rámci dohody s Hamasom prepustil z väzníc na svojom území takmer 2000 palestínskych väzňov a zároveň vrátil telá 360 palestínskych militantov.
