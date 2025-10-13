< sekcia Zahraničie
Hamas po prvých dvoch odovzdal ostatky aj ďalších mŕtvych rukojemníkov
Podľa mierového plánu Trumpa bol Hamas povinný prepustiť všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do 72 hodín od ukončenia bojov.
Autor TASR
Gaza 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok odovzdalo predstaviteľom medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) ostatky ďalších dvoch izraelských rukojemníkov, oznámil predstaviteľ podieľajúci sa na tejto operácii. Hamas tak v pondelok odovzdal ostatky celkovo štyroch mŕtvych rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
Militantná skupina v pondelok avizovala, že Izraelu vydá telá štyroch mŕtvych rukojemníkov. V rámci dohody o prímerí s Izraelom mal Hamas odovzdať ostatky 28 rukojemníkov. Hamas tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá. Hamas je podľa izraelskej armády „povinný dodržať dohodu a vynaložiť potrebné úsilie na odovzdanie všetkých padlých“.
Podľa mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa bol Hamas povinný prepustiť všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie, objasňuje Sky News.
Palestínske hnutie v pondelok prepustilo 20 živých izraelských rukojemníkov. Po tom, čo uviedlo, že odovzdá len štyri telá, ho izraelský minister obrany Jisrael Kac obvinil z neplnenia záväzkov.
Militantná skupina v pondelok avizovala, že Izraelu vydá telá štyroch mŕtvych rukojemníkov. V rámci dohody o prímerí s Izraelom mal Hamas odovzdať ostatky 28 rukojemníkov. Hamas tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá. Hamas je podľa izraelskej armády „povinný dodržať dohodu a vynaložiť potrebné úsilie na odovzdanie všetkých padlých“.
Podľa mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa bol Hamas povinný prepustiť všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie, objasňuje Sky News.
Palestínske hnutie v pondelok prepustilo 20 živých izraelských rukojemníkov. Po tom, čo uviedlo, že odovzdá len štyri telá, ho izraelský minister obrany Jisrael Kac obvinil z neplnenia záväzkov.