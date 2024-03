Hamas: Počet obetí vojny v Pásme Gazy stúpol na 32.705

Gaza 30. marca (TASR) - Počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy, ktorú rozpútal vlaňajší útok militantného hnutia Hamas na Izrael, stúpol na 32.705, uviedlo v sobotu Hamasom riadené ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Do najnovšej bilancie je zahrnutých aj 82 osôb, ktoré prišli o život v priebehu posledných 24 hodín. Vo vyhlásení ministerstva v Gaze sa uvádza, že v dôsledku vojny utrpelo zranenia ďalších 75.190 ľudí.



Vojna v Pásme Gazy sa začala bezprecedentným útokom Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal približne 1160 mŕtvych, prevažne civilistov. Militanti do Pásma Gazy uniesli z Izraela ďalších asi 250 rukojemníkov.



Izraelská armáda v odvete spustila masívnu vojenskú ofenzívu, v rámci ktorej sa pokúša zničiť Hamas. V súčasnosti sa pripravuje na pozemný útok v meste Rafah na juhu palestínskej enklávy, kde sa pred vojnou uchýlilo viac ako milión Palestínčanov. Vo Washingtone by však ešte pred spustením útoku mali prebehnúť rokovania predstaviteľov Izraela a USA.



Bezpečnostná rada OSN v pondelok prvýkrát od začiatku vojny v Pásme Gazy schválila rezolúciu, ktorou vyzvala na prímerie v tejto enkláve. Spojené štáty, ktoré sú spojencom Izraela a predchádzajúce návrhy vetovali, sa zdržali hlasovania.



Na rezolúciu BR OSN pozitívne reagovalo hnutie Hamas a uviedlo, že je pripravené rokovať o prepustení rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tiež schválil nové kolo rokovaní o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sa uskutoční v Egypt a Katare.



Medzinárodný súdny dvor (MSD) vo štvrtok nariadil Izraelu, aby prijal viaceré opatrenia v súvislosti so zlou situáciou v Pásme Gazy. Prikázal mu otvoriť ďalšie pozemné hraničné priechody s cieľom umožniť prísun potravín, vody, pohonných hmôt a ďalších zásob do pobrežnej enklávy, v ktorej podľa odborníkov hrozí hladomor.