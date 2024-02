Hamas: Počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy prekročil 30.000

Gaza 29. februára (TASR) - Počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy od 7. októbra prekročil 30.000. Oznámilo to v piatok ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ktoré ovláda palestínske militantné hnutie Hamas. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Mesto Gaza a sever palestínskej enklávy boli prvými cieľmi útokov izraelskej armády v odvete za útok Hamasu na Izrael 7. októbra, pri ktorom zahynulo takmer 1200 ľudí, z toho okolo 700 civilistov. Hamas okrem toho zavliekol do Pásma Gazy viac než 240 rukojemníkov.



Izrael, odhodlaný vojensky poraziť Hamas, vyzval civilistov žijúcich na severe Pásma Gazy, aby sa evakuovali na juh. Sever bol následne do veľkej miery zničený a ostáva takmer izolovaný od zvyšku enklávy, prúdi doň len málo humanitárnej pomoci.



Podľa humanitárnych organizácií je však problém dopraviť pomoc aj do ďalších oblastí. Izraelská armáda v ostatnom čase totiž intenzívne operuje aj v južnej časti pásma. Podľa Organizácie Spojených národov približne štvrtina z 2,3 milióna Palestínčanov je vystavená hladu.