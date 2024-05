Hamas podnikol útok na pozície izraelskej armády pri Kerem Šalome

Rafah 7. mája (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v utorok priznalo, že ostreľovalo pozície izraelských jednotiek sústredených na hraničnom priechode Kerem Šalom, ktorý sa nachádza medzi palestínskym Pásmom Gazy a Izraelom. Informovala o tom agentúra AFP.



Ozbrojené krídlo Hamasu – Brigády Izzadína Kasáma, ktoré sa prihlásili aj k raketovému útoku na tento priechod v nedeľu – vo vyhlásení uviedli, že sa "zamerali na zhromaždisko nepriateľských síl" v Kerem Šalome. Spomínaný nedeľný útok si vyžiadal životy štyroch izraelských vojakov.



Ako uviedol spravodajský web The Times of Israel (TOI), v neďalekom kibuci Kerem Šalom sa pred raketovým útokom rozozvučali varovné sirény. Správy o škodách alebo zraneniach nie sú nateraz k dispozícii.



Kibuc Kerem Šalom sa nachádza priamo pri hranici Pásma Gazy a dva kilometre na juhozápad leží aj izraelsko-egyptská hranica.



Izraelská armáda v utorok ráno potvrdila, že v noci z pondelka na utorok prevzala operačnú kontrolu nad palestínskou časťou neďalekého pohraničného priechodu Rafah v pohraničí Egypta a Pásma Gazy. Izraelskí vojaci v súčasnosti oblasť prehľadávajú.



Izraelská armáda pri potvrdení prevzatia kontroly nad palestínskou časťou priechodu Rafah dodala, že priechod Kerem Šalom je z bezpečnostných dôvodov uzavretý. Doplnila, že priechod opäť otvoria, keď to umožní bezpečnostná situácia.