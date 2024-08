Hamas podporuje humanitárne prímerie

Gaza 16. augusta (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas podporuje návrh Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Detského fondu OSN (UNICEF) na sedemdňové prímeria v Pásme Gazy. Slúžiť má na zaočkovanie detí v Gaze proti vírusu detskej obrny. V piatok to uviedol člen politbyra Hamasu Izzat ar-Rišk. Izrael návrh zatiaľ nekomentoval. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



K návrhu prímeria sa v piatok vyjadril aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý vyzval na okamžité poskytnutie záruk očkovacím tímom a varoval, že zastavenie šírenia detskej obrny v Gaze si vyžiada rozsiahlu koordináciu a úsilie. "Povedzme si jasne: najlepšou vakcínou proti detskej obrne je mier a okamžité humanitárne prímerie," povedal Guterres.



Generálny tajomník taktiež dodal, že pre spustenie masívneho očkovania bude nutné zabezpečiť prepravu očkovacích látok, chladiacich zariadení, prístup odborníkov na vírus do Gazy, ako aj spoľahlivé telefonické a internetové pripojenie.



WHO, UNICEF a ďalšie organizácie v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva v Pásme Gazy plánujú zaočkovať viac než 640.000 detí, a to v dvoch kolách – v auguste a v septembri. "Bez humanitárneho prímeria nebude možné realizovať očkovaciu kampaň," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Vysokopostavený predstaviteľ z jedného zo západných štátov pre agentúru Reuters uviedol, že podľa dostupných informácií zaznamenali v Gaze najmenej jeden potvrdený prípad detskej obrny a pri dvoch ďalších osobách existuje podozrenie na ochorenie.



Nebezpečenstvo epidémie podľa neho nie je koncentrované iba v Pásme Gazy, ktorú označil ako "časovanú bombu". Po začatí obdobia dažďov počas jesene totiž hrozí, že kontaminované odpadové vody z Gazy by mohli preniknúť do podzemných vôd, z ktorých čerpajú Izrael, Egypt a Jordánsko.



Miera zaočkovania novorodencov v Pásme Gazy výrazne klesla po začatí izraelskej ofenzívy do tejto palestínskej enklávy. Zúriace boje väčšine detí zamedzili prístup k zdravotnej starostlivosti. Pred začiatkom konfliktu bolo zaočkovaných 99 percent detí, v júli tohto roka 86 percent, napísal pre denník The Guardian generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.