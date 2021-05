Hamas hrozí eskaláciou násilia, ak sa izraelskí vojaci nestiahnu

Gaza 10. mája (TASR) - Islamisti z palestínskeho hnutia Hamas v pondelok Izrael varovali, že bude čeliť eskalácii situácie, ak sa izraelské bezpečnostné zložky do jednej hodiny nestiahnu z okolia mešity al-Aksá vo východnom Jeruzaleme. Informuje o tom agentúra AFP.



"Vedenie hnutia odporu dáva okupačným silám čas do 18.00 h (17.00 h SELČ) na stiahnutie svojich vojakov... od posvätnej mešity al-Aksá a (štvrte) Šajch Džarrá," uviedol vo vyhlásení jeden z hovorcov Hamasu.



"Boli ste varovaní," dodal.



Organizátori medzitým zrušili plánovaný sprievod Izraelčanov cez jeruzalemské Staré mesto, ktorý sa mal v pondelok konať pri príležitosti Dňa Jeruzalema (Jom Jerušalajim). Židia si v tento deň pripomínajú tzv. zjednotenie Jeruzalema.



Napätie v Jeruzaleme sa v uplynulých týždňoch vystupňovalo po tom, čo sa Palestínčania postavili na odpor proti izraelským obmedzeniam prístupu do častí jeruzalemského Starého mesta počas moslimského posvätného mesiaca ramadán. Príčinou napätia je tiež hrozba vysídlenia štyroch palestínskych rodín, na domy ktorých si robia nároky židovskí osadníci.



Stovky ľudí utrpeli zranenia pri násilných potýčkach medzi izraelskou políciou a Palestínčanmi, ktoré v pondelok vypukli pri mešite al-Aksá.



Predstavitelia palestínskej samosprávy postup izraelských bezpečnostných zložiek ostro odsúdili a avizovali, že palestínske úrady teraz v reakcii zvážia "všetky možnosti".