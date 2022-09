Hamas popravil v Gaze piatich Palestínčanov

Gaza 4. septembra (TASR) — Islamistické hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, v nedeľu oznámilo, že popravilo piatich Palestínčanov, z toho dvoch za "kolaboráciu" s Izraelom.



"V nedeľu ráno bol vykonaný rozsudok smrti nad dvoma odsúdenými za kolaboráciu s okupantmi a troma ďalšími v trestných prípadoch," cituje agentúra AFP z vyhlásenia Hamasu, podľa ktorého obžalovaní dostali "plné právo" na svoju obhajobu.



Ministerstvo vnútra Hamasu poskytlo iniciály a roky narodenia popravených Palestínčanov, no neuviedlo ich celé mená.



Za "kolaboráciu" s Izraelom boli popravení dvaja muži narodení v rokoch 1978 a 1968.



Starší z nich žil v meste Chán Júnis ležiacom na juhu pásma Gazy. Bol odsúdený za to, že v roku 1991 poskytoval Izraelu informácie o mieste pobytu príslušníkov Hamasu a umiestnení zariadení na odpaľovanie rakiet.



Druhý bol odsúdený za to, že v roku 2001 poskytol Izraelu tajné informácie, ktoré viedli k útokom na občanov s tragickými následkami.



Zvyšní traja popravení boli odsúdení za vraždy.



Izrael a Hamas sú úhlavnými nepriateľmi, ktorí od roku 2007, kedy toto palestínske militantné hnutie ovládlo pásmo Gazy, medzi sebou viedli už štyri vojny.