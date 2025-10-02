< sekcia Zahraničie
Hamas poprel spojitosť s tromi osobami zadržanými v Nemecku
Týždenník Der Spiegel uviedol, že krátko po razii v Berlíne boli vykonané aj prehliadky bytových priestorov v Lipsku.
Autor TASR
Berlín/Nusajrát 1. októbra (TASR) — Palestínska militantná skupina Hamas v stredu vo svojom vyhlásení poprela akúkoľvek spojitosť s tromi mužmi zadržanými v Nemecku pre podozrenie z plánovania útokov na židovské a izraelské inštitúcie. Obvinenia, že zadržaní mali väzby na Hamas, označila za „úplne neopodstatnené“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Polícia predtým oznámila, že v stredu na príkaz Spolkovej prokuratúry zadržala v Berlíne troch predpokladaných členov palestínskej militantnej organizácie Hamas, ktorí si údajne zaobstarali zbrane na možné útoky na izraelské alebo židovské inštitúcie v Nemecku. Policajti zaistili funkčné zbrane vrátane pištole Glock, útočnej pušky AK-47 a niekoľkých stoviek nábojov, ktoré skúmajú forenzní experti.
Zadržanými sú 36-ročný Nemec libanonského pôvodu, 43-ročný muž narodený v Libanone neznámej národnosti a 44-ročný Nemec sýrskeho pôvodu. Hamas ich podľa prokuratúry poveril, aby v Nemecku zaobstarali zbrane a strelivo na útoky na židovské a izraelské ciele.
Spolková prokuratúra obvinila túto trojicu mužov z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii a z prípravy závažných násilných činov ohrozujúcich štát. Zároveň vo štvrtok požiada Spolkový súdny dvor o vydanie zatykačov na podozrivých.
Zadržanie potvrdil aj nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt, podľa ktorého sa podarilo odvrátiť „teroristickú hrozbu“. Ďalej uviedol, že pred niekoľkými mesiacmi vstúpil na územie Nemecka muž podozrivý z terorizmu, o ktorom sa vedelo, že má kontakty na Hamas. Odvtedy bola táto osoba sledovaná, pričom sa pokúšala získať zbrane a muníciu, aby mohla vykonať útok. Minister potvrdil, že zbrane a strelivo boli skonfiškované.
„Predpokladáme, že táto hrozba bola skutočná,“ povedal Dobrindt. Podozrivých sa však podarilo zadržať včas.
Týždenník Der Spiegel uviedol, že krátko po razii v Berlíne boli vykonané aj prehliadky bytových priestorov v Lipsku.
Nejde o prvé zatknutia predpokladaných členov Hamasu na príkaz Spolkovej prokuratúry: napríklad v decembri 2023 boli na jej podnet zadržaní traja muži v Berlíne a jeden v Rotterdame, ktorí údajne roky pôsobili ako zahraniční operatívci Hamasu, kde zastávali dôležité pozície s priamymi väzbami na vodcov jeho vojenského krídla. Proces s týmito podozrivými stále prebieha.
