Hamas poprel Trumpovo tvrdenie, že nechce dosiahnuť dohodu o prímerí

Ramalláh 26. júla (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ militantného hnutia Hamas Izzat ar-Rišk v sobotu poprel piatkové vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých skupina zjavne nechce dospieť k dohode o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News.



Člen politbyra Hamasu ar-Rišk tvrdí, že je Trumpovými slovami „zhrozený“ a nazval ich „v rozpore so skutočným priebehom rokovaní“. „Americké vyhlásenia zámerne ignorujú skutočného narušiteľa všetkých dohôd, vládu (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua, ktorá v nich naďalej kladie prekážky, klame a vyhýba sa záväzkom,“ vyhlásil.



„Od začiatku rokovaní sa Hamas zapája s plnou národnou zodpovednosťou a vysokou flexibilitou. Snaží sa dosiahnuť komplexnú dohodu, ktorá ukončí agresiu a zmierni utrpenie našich ľudí v Gaze,“ dodal.



Trump v piatok novinárom povedal, že Hamas pri rokovaniach v Dauhe zjavne nechcel dospieť k dohode. Prezidentov osobitný vyslanec Steve Witkoff predtým uviedol, že odpoveď hnutia na návrh dohody jasne ukazuje nedostatok ochoty dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy a že USA zvážia „alternatívne“ možnosti, ako oslobodiť rukojemníkov, ktorých Hamas stále zadržiava v Gaze.



„Bolo to veľmi zlé. Hamas sa naozaj nechcel dohodnúť. Myslím, že chcú zomrieť. Teraz ostávajú už len poslední rukojemníci a oni vedia, čo sa stane, keď získate posledných rukojemníkov. A v podstate preto nechceli uzavrieť dohodu,“ komentoval prezident USA nezdarené rokovania v Dauhe, kde strany rokovali o návrhu, ktorý počíta so 60-dňovým prímerím.