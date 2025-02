Hamas potvrdil prepustenie izraelských rukojemníkov podľa harmonogramu

Káhira 13. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok potvrdilo, že izraelských rukojemníkov prepustí podľa stanoveného harmonogramu. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej sa zjavne podarilo vyriešiť spor ohrozujúci prímerie vo vojne v Pásme Gazy, píše TASR.



Vo vyhlásení Hamasu sa uvádza, že v sobotu budú prepustení ďalší traja izraelskí rukojemníci. Izrael sa k najnovšiemu vývoju bezprostredne nevyjadril.



Prepustenie ďalšej skupiny rukojemníkov by umožnilo, aby prímerie v Pásme Gazy nateraz pokračovalo. Budúcnosť prímeria však zostáva otázna, doplnila AP.



Hamas vo vyhlásení objasnil, že jeho delegácia viedla v Káhire rozhovory s egyptskými a katarskými sprostredkovateľmi, pričom sa zamerala na podmienky dohody o prímerí "najmä v súvislosti so zabezpečením bývania pre našich ľudí a urýchleným pristavením prefabrikovaných domov", dodávkami stanov, ťažkej techniky, zdravotníckeho materiálu, paliva a pokračujúceho toku humanitárnej pomoci a "všetkého, čo je stanovené v dohode".



Hamas predtým pohrozil, že odloží ďalšie prepúšťanie izraelských rukojemníkov, lebo Izrael údajne neplní svoje záväzky v podobe dodávok stanov a prístreškov. Izrael následne s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozil obnovením ofenzívy v Pásme Gazy, ak palestínski militanti rukojemníkov neprepustia.



Keď Hamas v októbri 2023 zaútočil na Izrael, zabil pritom asi 1200 ľudí a ďalších zhruba 250 ich zavliekol do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Z pôvodne 251 zajatých Hamas a jeho spojenci naďalej zadržiavajú 73 ľudí odvlečených z Izraela 7. októbra 2023. V Pásme Gazy sú aj traja ďalší rukojemníci, ktorí sú v zajatí od roku 2014.



V rámci prvej fázy dohody o prímerí Hamas prepustil 16 izraelských rukojemníkov a piatich Thajčanov - z celkového počtu 33 prisľúbených. Osem z týchto 33 je podľa izraelskej vlády mŕtvych.



Výmenou za prepustenie rukojemníkov sa má v prvej fáze implementácie dohody o prímerí dostať na slobodu aj asi 2000 Palestínčanov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli. Sú medzi nimi aj osoby, ktoré sa voči obyvateľom Izraela dopustili závažných trestných činov vrátane teroristických.



Izraelská armáda v reakcii na bezprecedentný vpád palestínskych teroristických kománd zo 7. októbra 2023 spustila v Pásme Gazy najskôr mohutnú leteckú a neskôr aj pozemnú operáciu.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré nerozlišuje medzi bojovníkmi a civilistami, si 15 mesiacov trvajúce boje v enkláve vyžiadali vyše 48.000 obetí na životoch. Väčšinu mŕtvych tvoria ženy a deti.