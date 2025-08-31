Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. august 2025Meniny má Nora
< sekcia Zahraničie

Hamas potvrdil smrť svojho vojenského lídra Muhammada Sinwára

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Muhammad Sinwár bol mladším bratom Jahjá Sinwára, bývalého šéfa Hamasu, ktorý patril k strojcom útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.

Autor TASR
Káhira 31. augusta (TASR) - Palestínska militantná skupina Hamas v sobotu potvrdila smrť svojho vojenského vodcu Muhammada Sinwára. Urobila tak niekoľko mesiacov po tom, ako Izrael oznámil, že ho zabil pri útoku v máji, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Hamas podrobnosti o smrti Sinwára neposkytol, zverejnil však fotografie, na ktorých je spolu s ďalšími lídrami skupiny, a spoločne ich označil ako „mučeníkov“.

Muhammad Sinwár bol mladším bratom Jahjá Sinwára, bývalého šéfa Hamasu, ktorý patril k strojcom útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. Izraelská armáda ho zabila pri bojoch v Pásme Gazy o rok neskôr.

Po smrti svojho brata sa Muhammad Sinwár dostal medzi najvyšších predstaviteľov militantného hnutia. Jeho potvrdená smrť by znamenala, že vedenie ozbrojeného krídla Hamasu v celom Pásme Gazy by prevzal jeho blízky spolupracovník Izaddín Haddád, ktorý mal na starosti operácie na severe palestínskej enklávy, dodáva Reuters.
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia