Pondelok 13. október 2025
Hamas potvrdil svoj záväzok k prímeriu a dohode o výmene rukojemníkov

Ľudia sledujú priamy prenos prepustenia izraelských rukojemníkov zo zajatia Hamasu počas zhromaždenia v Tel Avive v pondelok 13. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Predstavitelia Hamasu v pondelok potvrdili pre agentúru Reuters, že siedmich rukojemníkov odovzdali pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).

Autor TASR
Gaza 13. októbra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas v pondelok ráno oznámilo, že zostáva zaviazané prímeriu a dohode o výmene rukojemníkov za väzňov s Izraelom. Vyhlásenie prišlo po prepustení prvých siedmich živých izraelských rukojemníkov, ktorí boli v Pásme Gazy zadržiavaní viac než dva roky. TASR o tom informuje podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

„Dosiahnutá dohoda je výsledkom vytrvalosti a odporu nášho ľudu,“ uviedli Brigády (Izzaddína) Kasáma. Podľa ozbrojeného krídla hnutia mohol Izrael väčšinu zajatcov dostať späť živých už pred niekoľkými mesiacmi, no rokovania úmyselne zdržiaval.

Predstavitelia Hamasu v pondelok potvrdili pre agentúru Reuters, že siedmich rukojemníkov odovzdali pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK). Hnutie zároveň uviedlo, že plánuje dodržať dohodnutý harmonogram, pokiaľ tak urobí aj Izrael.

Zostávajúcich živách rukojemníkov by mal Hamas prepustiť v druhej vlne o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ) v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy a v iných častiach palestínskej enklávy. Izrael má v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom prepustiť 1966 palestínskych väzňov.
