Hamas potvrdil zabitie štyroch svojich veliteľov v Pásme Gazy

Gaza/Tel Aviv 26. novembra (TASR) — Vojenské krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas v nedeľu oznámilo, že počas vojenskej operácie izraelskej armády v Pásme Gazy boli zabití štyria jeho velitelia. Je medzi nimi aj Ahmad Ghandúr, šéf Hamasu na severe tohto autonómneho územia, informovala agentúra AFP.



Okrem Ghandúra prišieli o život aj Ajmán Sidžám, o ktorom izraelské médiá tvrdia, že bol šéfom raketovej jednotky Hamasu, ako aj Waíl Radžáb and Rafat Salmán.



"Sľubujeme Alahovi, že budeme pokračovať v ich ceste a že ich krv bude svetlom pre mudžahedínov a ohňom pre okupantov," uvádza sa vo vyhlásení Brigád Izz ad-Dína al-Kassáma.



Kedy boli velitelia Hamasu zabití sa vo vyhlásení neuvádza.



Ghandúra, bojovým menom abú Anás, zaradilo ministerstvo zahraničných vecí USA v roku 2017 na zoznam osôb, na ktorých sú uvalené ekonomické sankcie. Podľa neho bol zapojený "do mnohých teroristických operácií", vrátane útoku na stanovište izraelskej armády v roku 2006 pri kibuci Kerem Šalom, ktorý si vyžiadal dvoch mŕtvych a štyroch zranených.



Tento útok vyústil do únosu izraelského vojaka Gilada Šalita, ktorého Hamas zadržiaval päť rokov. Na slobodu sa dostal výmenou za prepustenie 1027 palestínskych väzňov.



Správa o smrti veliteľov Hamasu prišla v tretí deň dočasného štvordňového prímeria vo vojne medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy, ktorá sa začala 7. októbra po vpáde militantov Hamasu do južného Izraela.



Militanti zabili viac než 1200 ľudí, ďalších okolo 240 vzali ako rukojemníkov. Izraelská armáda následne spustila nálety na ciele Hamasu na severe Pásma Gazy a neskôr tam vyslala svoje pozemné sily. Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, prekročil počet zabitých Palestínčanov 14.000.