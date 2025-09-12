Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hamas potvrdil, že jeho hlavný vyjednávač je po útoku v Katare nažive

Na snímke dym stúpa po výbuchoch v dôsledku údajného útoku izraelskej armády v katarskej Dauhe, ktorej cieľom bolo zasiahnuť vedúcich predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas v utorok 9. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Pri utorkovom útoku v Dauhe zahynulo šesť ľudí vrátane členov Hamasu a pracovníka katarských bezpečnostných zložiek. Izrael vyhlásil, že hlavným cieľom úderu bol práve Hajja.

Autor TASR
Gaza 12. septembra (TASR) - Palestínske hnutie Hamas v piatok oznámilo, že jeho hlavný vyjednávač o prímerí v Pásme Gazy Chalíl Hajja prežil izraelský útok v katarskej Dauhe zo začiatku týždňa. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.

Za špeciálnych bezpečnostných opatrení sa Chalíl Hajja zúčastnil na pohrebných modlitbách v Katare za svojho syna a ďalšie obete zbabelého pokusu o atentát v Dauhe,“ uviedol Hamas vo vyhlásení. Hnutie však nezverejnilo žiadnu fotografiu Hajju z pohrebu, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok.

Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání po útoku oznámil, že Katar si vyhradzuje právo reagovať. Zároveň povedal, že útok zmaril nádeje pre zvyšných rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava Hamas. Vyzval tiež, aby izraelského premiéra Benjamina Netanjahua postavili pred súd.

Predstaviteľ Hamasu zasa vo štvrtok uviedol, že izraelský útok na jeho vyjednávačov v Katare mal za cieľ zmariť rokovania o prímerí v palestínskej enkláve. Spojené štáty zároveň označil za spolupáchateľa.

Reuters tvrdí, že tento útok bol obzvlášť „citlivý“, pretože Katar je jedným zo sprostredkovateľov medzi Izraelom a Hamasom. V reakcii na útok sa v Katare v nedeľu uskutoční mimoriadny arabsko-islamský summit.
