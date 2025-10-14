< sekcia Zahraničie
Hamas potvrdil, že odovzdá telá štyroch až šiestich rukojemníkov
Podľa dohody o prímerí mal Hamas v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov.
Autor TASR
Gaza 14. októbra (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas v utorok oznámil, že skupina odovzdá štyri až šesť tiel izraelských rukojemníkov v rámci dohody o prímerí s Izraelom, ktorá začala platiť v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Informovali sme sprostredkovateľov, že dnes (v utorok) odovzdáme štyri až šesť tiel izraelských väzňov,“ povedal predstaviteľ palestínskej skupiny pod podmienkou zachovania anonymity. Informáciu potvrdil aj ďalší zdroj blízky tímu vyjednávačov Hamasu.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa zapojeného do operácie ešte predtým informovala, že Hamas v utorok odovzdá ďalšie štyri telá rukojemníkov, pričom s odovzdávaním by mal začať v utorok okolo 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ).
Podľa dohody o prímerí mal Hamas v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov. V pondelok však odovzdal len štyri telá - troch Izraelčanov a jedného Nepálčana. Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov.
Americký prezident Donald Trump, ktorý predložil mierový plán pre Pásmo Gazy, taktiež v utorok vyzval na odovzdanie zvyšných tiel rukojemníkov. Izrael podľa agentúry AP obviňuje palestínske hnutie z porušovania prímeria a plánuje preto obmedziť vstup kamiónov s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy.
