Hamas potvrdil, že odpovedal na najnovší návrh na prímerie v Gaze

Gaza 24. júla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok potvrdilo, že odpovedalo na izraelský návrh na 60-dňové prímerie v Gaze. K tomuto kroku došlo viac než dva týždne po tom, čo nepriame rokovania v Katare nepriniesli výsledok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Hamas práve predložil sprostredkovateľom svoju odpoveď a odpoveď palestínskych frakcií na návrh prímeria,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení na platforme Telegram.



Odpoveď podľa vyhlásenia obsahovala navrhované zmeny a doplnenia k ustanoveniam o toku humanitárnej pomoci, mapy oblastí, z ktorých by sa mala izraelská armáda stiahnuť, a záruky na zaistenie trvalého ukončenia vojny, uviedol palestínsky zdroj oboznámený s prebiehajúcimi rokovaniami v katarskej Dauhe.



Vyjednávači oboch strán viedli v Dauhe nepriame rozhovory so sprostredkovateľmi v snahe dosiahnuť dohodu o prímerí, ktorá by viedla k prepusteniu izraelských rukojemníkov, pripomína AFP.



Z 251 rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu na Izrael v októbri roku 2023 je 49 stále zadržiavaných v Gaze - vrátane 27, o ktorých izraelská armáda tvrdí, že sú po smrti.



Rozhovory však trvajú už viac než dva týždne bez prielomu, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z odmietnutia ustúpiť od svojich kľúčových požiadaviek.



Hovorca izraelskej vlády David Mencer v stredu obvinil Hamas z marenia rozhovorov. „Izrael súhlasil s katarským návrhom a aktualizovaným návrhom (amerického osobitného vyslanca Steva) Witkoffa, je to Hamas, kto ich odmieta,“ povedal Mencer novinárom a dodal, že izraelský vyjednávací tím je stále v Dauhe a rozhovory prebiehajú.



Spojené štáty uviedli, že Witkoff tento týždeň odcestuje do Európy na rokovania o možnom prímerí a koridore pomoci.



Viac než 100 humanitárnych organizácií medzitým v stredu upozornilo, že v Gaze sa šíri „masové hladovanie“, dodáva AFP.