Hamas potvrdil, že v sobotu prepustí troch rukojemníkov

Gaza/Jeruzalem 14. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok potvrdilo, že v sobotu prepustí troch izraelských rukojemníkov zajatých počas teroristického vpádu palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Izrael v piatok potvrdil, že Hamas mu prostredníctvom vyjednávačov z Egypta a Kataru odovzdal mená trojice rukojemníkov, ktorých mu vydá v rámci šiestej výmeny rukojemníkov za palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.



Na slobodu by sa tak mali v sobotu dostať 29-ročný Izraelčan ruského pôvodu Saša Trufanov, Sagui Dekel-Chen (36), ktorý má aj americké občianstvo, a 46-ročný Jair Horn pôvodom z Argentíny.



V rámci implementácie dohody o prímerí, ktoré nadobudlo platnosť 19. januára, Hamas doteraz prepustil 21 rukojemníkov. Výmenou za to sa na slobodu dostali desiatky palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli - medzi nimi sú aj páchatelia teroristických činov.



Hovorca Hamasu v pondelok vyhlásil, že prepustenie ďalších izraelských rukojemníkov sa odkladá až do odvolania. Hnutie obvinilo Izrael z porušovania dohodnutých podmienok prímeria s tým, že návrat Palestínčanov na sever Pásma Gazy sa oneskoril a dochádza aj k ostreľovaniu a leteckým útokom na rôzne časti palestínskej enklávy. Izrael údajne blokuje aj časť sľúbenej humanitárnej pomoci.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na to v utorok pohrozil vypovedaním dohody o prímerí, ak militantné hnutie Hamas do sobotňajšieho poludnia neprepustí izraelských rukojemníkov. Zároveň nariadil armáde posilniť jednotky v Pásme Gazy a jeho okolí, uviedol nemenovaný izraelský predstaviteľ.