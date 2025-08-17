< sekcia Zahraničie
Hamas považuje plány na evakuáciu civilistov z Gazy za vlnu genocídy
Izraelský premiér Netanjahu označil toto mesto za poslednú baštu palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Autor TASR
Jeruzalem 17. augusta (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas považuje izraelský plán na presídlenie obyvateľov z mesta Gaza za „novú vlnu genocídy a vysídľovania.“ Hnutie vo svojom vyhlásení uviedlo, že plánované poskytovanie stanov a iného vybavenia v južnej časti Pásma Gazy je „zjavným podvodom“.
Ako v nedeľu vo svojej správe pripomenula agentúra Reuters, izraelská armáda v sobotu avizovala, že obyvatelia mesta Gaza začnú od nedele dostávať stany a iné potrebné vybavenie na ubytovanie, aby sa mohli presídliť na juh Pásma Gazy. Cieľom tejto operácie údajne je „zaistiť ich bezpečnosť.“
Hamas však vo svojom vyhlásení uviedol, že rozdávanie a postavenie stanov pod zámienkou humanitárnych účelov je zjavným podvodom, ktorého cieľom je „zakryť brutálny zločin, ktorý sa okupačné sily chystajú vykonať“.
Izrael pred niekoľkými dňami ohlásil, že plánuje spustiť novú ofenzívu s cieľom prevziať kontrolu nad mestom Gaza, ktoré je metropolou palestínskej enklávy. Avizovaný krok vyvolal obavy medzinárodného spoločenstva o osud tamojších obyvateľov.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil toto mesto za poslednú baštu palestínskeho militantného hnutia Hamas. Zároveň uviedol, že pred začatím ofenzívy bude tamojšie civilné obyvateľstvo evakuované do takzvaných „bezpečných zón“.
Armáda informovala, že vybavenie pre nové prístrešky bude po kontrole zo strany ministerstva obrany prepravené cez hraničný priechod Kerem Šalom v južnej časti Pásma Gazy prostredníctvom Organizácie Spojených národov a ďalších humanitárnych skupín.
OSN sa k najnovšiemu oznamu izraelskej armády bezprostredne nevyjadrila. V reakcii na avizovanú ofenzívu však varovala, že pre tisíce rodín, ktoré už teraz žijú v strašných humanitárnych podmienkach, by predstavovala katastrofálne zhoršenie situácie.
Predstavitelia OSN i Palestínčania tvrdia, že v Pásme Gazy nie je bezpečné nijaké miesto - ani oblasti v južnej časti tejto palestínskej enklávy, kam Izrael nariadil presťahovať sa civilnému obyvateľstvu mesta Gaza. Armáda sa dosiaľ nevyjadrila k tomu, kam konkrétne budú presunutí obyvatelia mesta Gaza a či to bude do Rafahu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v sobotu informoval, že nová ofenzíva sa stále ešte pripravuje. Palestínska militantná frakcia Islamský džihád, ktorá je spojencom Hamasu, označila jej ohlásenie za „otvorený výsmech medzinárodným dohovorom“.
