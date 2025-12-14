< sekcia Zahraničie
Hamas považuje vlastnenie zbraní za svoje legitímne právo
Pri útoku v Pásme Gazy bol zabitý ďalší vysokopostavený člen palestínskej militantnej skupiny Hamas.
Autor TASR
Dauha/Káhira 14. decembra (TASR) - Exilový šéf Hamasu Chalíl Hajja v nedeľu vyhlásil, že Hamas má „legitímne právo“ držať zbrane a že akýkoľvek návrh na ďalšie fázy prímeria v Pásme Gazy musí toto právo dodržiavať. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Odpor a jeho zbrane sú legitímnym právom zaručeným medzinárodným právom a sú spojené so vznikom palestínskeho štátu,“ povedal v televíznom prejave v televízii Al-Aksá militantnej skupiny.
Pri útoku v Pásme Gazy bol zabitý ďalší vysokopostavený člen palestínskej militantnej skupiny Hamas. Zo zabitia Ahmada Zamzama z vnútornej bezpečnostnej služby v oblasti Al-Maghasi v Gaze Hamas obvinil izraelských agentov, píše DPA.
Hovorkyňa izraelskej armády uviedla, že armáda o incidente „nevedela“. V Pásme Gazy sa šíria špekulácie, že Zamzama mohli zabiť palestínski útočníci.
Exilový šéf Hamasu Chalíl Hajja v nedeľu potvrdil sobotnú smrť vedúceho výroby zbraní Ráida Saada a jeho spoločníkov pri izraelskom útoku dronom v Pásme Gazy.
Izrael ho považuje za „jedného z architektov“ útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. Zahynulo vtedy približne 1200 ľudí a viac ako 250 rukojemníkov militanti uniesli do Pásma Gazy, čo vyvolalo vojnu v Pásme Gazy.
Podľa údajov hnutia Hamas si boje doteraz vyžiadali životy viac ako 71.000 Palestínčanov. Tento údaj nerozlišuje medzi ozbrojencami a civilistami, OSN ho považuje za dôveryhodný.
