Hamas požiadal Egypt, aby zaistil urýchlenie prúdenia pomoci do Gazy

Gaza 30. októbra (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho hnutia Hamas v nedeľu vyzval Egypt, aby podnikol "rozhodujúce" kroky na urýchlenie prúdenia pomoci do pásma Gazy. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Egypt by sa na súčasnú situáciu nemal iba prizerať, povedal predstaviteľ politického krídla Hamasu Músá abú Marzúk. "Očakávame rozhodný postoj Egypta, ktorý umožní, aby pomoc prišla do Gazy čo najskôr," uviedol.



Pásmo Gazy je terčom odvetných izraelských náletov od 7. októbra, keď hnutie Hamas koordinovane zaútočilo na Izrael. Civilisti v tejto palestínskej enkláve čelia pre izraelskú blokádu kritickému nedostatku potravín, vody, liekov a paliva, pripomína AFP.



Po vypuknutí konfliktu medzi Izraelom a Hamasom začala obmedzene prúdiť humanitárna pomoc do pásma Gazy z Egypta cez hraničný priechod Rafah. Za uplynulý týždeň ním prešlo asi 90 kamiónov.



Americký prezident Joe Biden v nedeľu v telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom žiadal okamžité navýšenie humanitárnej pomoci smerujúcej do pásma Gazy.



Šéf Bieleho domu hovoril aj s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. Podľa Washingtonu sa obaja lídri zaviazali "k výraznému urýchleniu a zvýšeniu pomoci smerujúcej do Gazy, a to od dneška a následne nepretržite".