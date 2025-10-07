< sekcia Zahraničie
Hamas: Pracujeme na prekonaní všetkých prekážok na dosiahnutie dohody
Vyjadril sa aj k druhému výročiu útoku militantov Hamasu na Izrael, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.
Gaza 7. októbra (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas v utorok povedal, že hnutie počas nepriamych rokovaní s Izraelom o ukončení vojny v Pásme Gazy pracuje na prekonaní všetkých prekážok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Delegácia hnutia, ktorá sa zúčastňuje na prebiehajúcich rokovaniach v Egypte, sa usiluje prekonať všetky prekážky na dosiahnutie dohody, ktorá naplní túžby nášho ľudu v Gaze,“ povedal vysokopostavený predstaviteľ palestínskej skupiny Fawzí Barhúm.
Vyjadril sa aj k druhému výročiu útoku militantov Hamasu na Izrael, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy. Podľa jeho slov bol útok zo 7. októbra 2023 „historickou odpoveďou“ na pokus Izraela „odstrániť palestínsku otázku“.
Izraelská armáda v odvete za tento bezprecedentný útok spustila proti Hamasu v palestínskej enkláve vojenské ťaženie zo vzduchu, zeme a mora. Naďalej pokračuje nezmenšenou silou, pobrežnú palestínsku enklávu zdevastovalo a vyhnalo z domovov približne dva milióny jej obyvateľov. Za dva roky v tejto vojne zahynulo najmenej 67.160 ľudí, v meste Gaza bol vyhlásený hladomor a podľa vyšetrovateľov Rady OSN pre ľudské práva pácha Izrael na tomto palestínskom území genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov.
V pondelok sa v Egypte začali nepriame rokovania vyjednávačov Hamasu a Izraela týždeň po tom, čo americký prezident Donald Trump predstavil 20-bodový mierový plán o ukončení vojny v Pásme Gazy. Delegácie rokujú s cieľom vyriešiť podrobnosti týkajúce sa prepustenia všetkých rukojemníkov a takmer 2000 väznených Palestínčanov. Prvé kolo týchto rokovaní sa v pondelok podľa agentúr skončilo v pozitívnej atmosfére. Podľa palestínskeho zdroja môžu rokovania trvať aj niekoľko dní.
