Gaza/Tel Aviv 1. februára (TASR) - Palestínske hnutie Hamas pravdepodobne neodmietne návrh dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorý mu tento týždeň predložili sprostredkovatelia. Prípadný podpis podmieňuje zárukami, že sa Izrael zaviaže ukončiť vojnu v palestínskej enkláve. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Vodca politického výboru hnutia Hamas Ismáíl Haníja v utorok potvrdil, že dostal návrh dohody o prímerí. Vedenia hnutia návrh študuje a pripravuje svoju odpoveď. Návrh pripravili americkí, izraelskí, katarskíh a egyptskí predstavitelia počas uplynulého víkendu v Paríži.



Nemenovaný palestínsky zdroj blízky rozhovorom povedal, že návrh predpokladá 40-dennú prvú fázu prímeria. Počas nej by sa zastavili boje a Hamas by prepustil civilistov spomedzi viac ako 100 rukojemníkov, ktorých zadržiava. V neskorších fázach prepustí aj izraelských vojakov a vydá aj telá mŕtvych rukojemníkov.



"Očakávam, že Hamas návrh (dohody o prímerí) neodmietne, ale ani to nemusí vyústiť v rozhodujúcu dohodu," uviedol zdroj agentúry Reuters pod podmienkou zachovania anonymity.



"Namiesto toho od Hamasu očakávam pozitívnu odpoveď a opätovné potvrdenie ich požiadaviek: aby bola dohoda podpísaná, musí zaisťovať, že sa Izrael zaviaže ukončiť vojnu v Pásme Gazy a úplne sa stiahne z tejto enklávy," dodal.



V prípade schválenia dohody by išlo o najdlhšiu prestávku v bojoch od začiatku vojny v Pásme Gazy. Rozpútal ju teroristický útok Hamasu a spriaznených militantných skupín na juh Izraela 7. októbra 2023. Počas neho bolo zavraždených asi 1200 civilistov a ďalších asi 200 ľudí palestínske komandá zavliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izraelská armáda v Pásme Gazy spustila vojenskú operáciu s cieľom zničiť Hamas a vyslobodiť rukojemníkov. To si doteraz vyžiadalo viac ako 27.000 obetí, uvádza ministerstvo zdravotníctva ovládané Hamasom. Viaceré medzinárodné organizácie varujú pred humanitárnou katastrofou v Pásme Gazy, kde žije asi 2,3-miliónová populácia.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestnil svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas pre jeho násilnú činnosť a tisícky obetí považuje za teroristickú organizáciu viacero krajín, vrátane Spojených štátov, Európskej únie, Kanady, Austrálie či Japonska.