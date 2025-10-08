Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hamas predložil výmenný zoznam Izraelčanov a Palestínčanov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Americkí predstavitelia naznačili, že sa chcú najprv zamerať na zastavenie bojov a vypracovanie harmonogramu prepustenia izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov.

Šarm aš-Šajch 8. októbra (TASR) — Palestínske militantné hnutie Hamas v stredu oznámilo, že na nepriamych rokovaniach s Izraelom v Egypte odovzdalo zoznam mien izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov, ktorí majú byť prepustení v rámci implementácie plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.

Predstaviteľ Hamasu Táhir Núnú sa zároveň optimisticky vyjadril ohľadom úspešného zavŕšenia rokovaní, ktoré sa podľa neho zameriavajú na mechanizmy na zastavenie konfliktu, stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a dohodu o výmene rukojemníkov a väzňov.

„Mediátori vynakladajú veľké úsilie na odstránenie prekážok brániacich implementácii prímeria a medzi všetkými stranami prevláda duch optimizmu,“ povedal Núnú.

Palestínsky zdroj blízky rokovaniam podľa agentúry Reuters uviedol, že v doterajšom priebehu rokovaní v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch sa nehovorilo o harmonograme implementácie prvej fázy 20-bodového plánu predloženého Trumpom.

Denník Wall Street Journal (WSJ) v tejto súvislosti v utorok napísal, že Hamas požadoval, aby Izrael vrátil telá jeho zabitých vodcov Jahjá Sinwára a jeho brata Muhammada Sinwára. WSJ poznamenal, že Hamas túto požiadavku vzniesol už predtým a Izrael ju odmietol.

Rokovania v Šarm aš-Šajchu pokračujú v stredu tretím dňom. Zúčastnia sa na nich aj osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner, ktorý túto funkciu zastával počas Trumpovho prvého funkčného obdobia.

V izraelskej delegácii bude minister pre strategické záležitosti Ron Dermer, Turecko vyslalo šéfa tajnej služby MIT Ibrahima Kalinom a Katar bude zastupovať premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání.

Hamas požaduje trvalé a komplexné prímerie, úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a okamžité začatie komplexného procesu obnovy pod dohľadom palestínskeho „národného technokratického orgánu“. Izrael nástojí na odzbrojení Hamasu, čo hnutie odmieta.

Americkí predstavitelia naznačili, že sa chcú najprv zamerať na zastavenie bojov a vypracovanie harmonogramu prepustenia izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov.
