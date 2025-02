Hamas: Prepustenie rukojemníkov sa odkladá, Izrael porušuje podmienky

Gaza 10. februára (TASR) - Hovorca palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok vyhlásil, že odovzdanie ďalších izraelských rukojemníkov sa odkladá, a to až do odvolania. Hnutie zároveň Izrael obvinilo z porušovania podmienok uzavretého prímeria. TASR informáciu prevzala z agentúr AFP a AP.



"Prepustenie väzňov (izraelských rukojemníkov, pozn. TASR), ktoré bolo naplánované na budúcu sobotu 15. februára 2025, sa odkladá až do odvolania, kým okupanti nenaplnia záväzky z uplynulých týždňov," uviedol hovorca ozbrojeného krídla Hamasu abú Ubajda.



Podľa abú Ubajdu Izrael nedodržiava dohodnuté podmienky, keďže návrat Palestínčanov na sever Pásma Gazy sa oneskoril a dochádza aj k ostreľovaniu a leteckým útokom na rôzne časti palestínskej enklávy. Izrael údajne blokuje aj časť sľúbenej humanitárnej pomoci. "Opätovne potvrdzujeme náš záväzok dodržiavať podmienky dohody, pokiaľ ich dodržia aj okupanti," dodal hovorca.



Izrael v reakcii uviedol, že vyhlásenie Hamasu je "úplným porušením" prímeria v Pásme Gazy. Minister obrany Jisrael Kac podľa denníka Times of Israel nariadil uviesť ozbrojené sily do "najvyššieho stupňa pohotovosti, aby sa pripravili na akýkoľvek možný scenár, ktorý by v Gaze mohol nastať, a aby ochránili pohraničné komunity".



Prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas uzavreli v Katare 15. januára po viac ako roku vojny, ktorá výrazne zdevastovala Pásmo Gazy. Od uzavretia dohody si strany postupne vymenili 21 izraelských rukojemníkov za 730 palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.