Hamas prepustí americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra

Gaza 12. mája (TASR) - Palestínske hnutie Hamas v nedeľu oznámilo, že v rámci širšieho úsilia o dosiahnutie prímeria s Izraelom a obnovenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy prepustí americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra. Militantné hnutie ho zadržiava od útoku zo 7. októbra 2023, ktorý spustil vojnu v palestínskej enkláve, informuje TASR podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.



„Izraelský vojak Edan Alexander, občan s dvojakým americkým a izraelským občianstvom, bude prepustený ako súčasť snáh o dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy a opätovné otvorenie humanitárnych priechodov,“ uviedol Hamas vo vyhlásení bez spresnenia termínu, kedy by k prepusteniu mohlo dôjsť.



Izraelský novinár, na ktorého sa odvoláva spravodajský portál The Times of Israel (TOI), tvrdí, že v pondelok do Izraela pricestuje osobitný vyslanec USA Steve Witkoff, aby tento proces uľahčil. Witkoff údajne dokončí podrobnosti pred prepustením rukojemníka.



Rodina Alexandra v nedeľu večer uviedla, že z Pásma Gazy bude prepustený „v najbližších dňoch“. Alexander je izraelsko-americký vojak, ktorý vyrastal v Spojených štátoch. Bol unesený z vojenskej základne počas útoku vedeného Hamasom 7. októbra 2023, ktorý rozpútal vojnu v Pásme Gazy.



Vyhlásenie Hamasu prichádza krátko pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa na Blízkom východe, ktorá sa uskutoční nadchádzajúci týždeň. Trump neplánuje navštíviť Izrael.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval, že jeho krajina neukončí vojenské operácie v palestínskej enkláve ani počas prebiehajúcich rokovaní s Hamasom. „V súlade s politikou Izraela budú rokovania prebiehať pod paľbou so záväzkom dosiahnuť všetky ciele vojny,“ uvádza sa vo vyhlásení jeho kancelárie.



Dvaja poprední členovia Hamasu v nedeľu pred týmto oznámením pre agentúru AFP uviedli, že predstavitelia hnutia rokujú už niekoľko dní v katarskej metropole Dauha so zástupcami americkej administratívy o potenciálnom prímerí či prístupe dodávok humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Jeden z nich dodal, že na rokovaniach došlo k „pokroku“ smerom k dosiahnutiu prímeria.



„V Dauhe prebiehajú priame rozhovory medzi vedením Hamasu a Spojenými štátmi o prímerí v Gaze, výmene väzňov i prístupe humanitárnej pomoci,“ uviedol jeden citovaných predstaviteľov Hamasu.



Druhý predstaviteľ povedal, že na rozhovoroch sa už dosiahol pokrok vo všetkých menovaných oblastiach, a čo sa týka výmeny väzňov, tak k nemu došlo najmä v prípade Edana Alexandra - americko-izraelského občana.