Hamas prepustil aj tretieho rukojemníka uneseného z Izraela

Gaza/Jeruzalem 1. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu odovzdalo Červenému krížu aj tretieho rukojemníka - Keitha Siegela, ktorý má okrem izraelského aj americké občianstvo. Jeho odovzdanie sa uskutočnilo neďaleko mesta Gaza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Siegel (65) bol v palestínskom zajatí od 7. októbra 2023, keď ho spolu s desiatkami ďalších ľudí palestínske komandá v rámci svojho vpádu na juh Izraela uniesli do palestínskeho Pásma Gazy.



Do rúk palestínskych únoscov sa Siegel dostal spolu so svojou manželkou Avivou. Militanti ich do Pásma Gazy viezli v ich vlastnom aute. Aviva bola prepustená počas týždeň trvajúceho prímeria v novembri 2023 spolu s asi 100 ďalšími rukojemníkmi.



Niekoľko hodín pred tým Hamas odovzdal Červenému krížu aj 35-ročného Jardena Bibasa a 54-ročného Ofera Kalderona. Táto procedúra sa uskutočnila v meste Chán Júnis.



Siegelovým prepustením bolo sobotňajšie odovzdanie izraelských rukojemníkov Hamasom zavŕšené.



V súlade s dohodou by Izrael mal teraz prepustiť asi 90 palestínskych väzňov. Deväť z nich si v izraelskom väzení odpykávalo doživotné tresty.



Denník The Times of Israel (TOI) napísal, že odovzdanie prepustených rukojemníkov v Chán Júnise i Gaze bolo rýchle a pokojné - na rozdiel od chaosu, ktorý vo štvrtok sprevádzal vydanie inej dvojice izraelských rukojemníkov - 29-ročnej Arbel Jehudovej a 80-ročného Gadiho Mosesa - piatich zadržiavaných Thajčanov. Na mieste ich prepustenia sa totiž zhromaždil dav, v ktorom bolo náročné sa pohybovať a ľudia strkali do prepúšťaných rukojemníkov.



Po týchto hrozivých scénach Izrael požadoval, aby krajiny, ktoré sprostredkovali dohodu o prímerí, naliehali na Hamas, aby dodržal dohodu o korektnom vydávaní rukojemníkov.