Hamas prepustil ďalších dvoch izraelských rukojemníkov

Jeruzalem 30. novembra (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že od Červeného kríža prevzala ďalších dvoch izraelských rukojemníkov odvlečených palestínskym militantným hnutím do Pásma Gazy. Následne ich prevezú na izraelskú vojenskú základňu Chacerim, informuje TASR na základe správy webu denníka Haarec.



Prepustenými sú dve ženy vo veku 21 a 40 rokov. Mladšiu z nich postrelili militanti Hamasu 7. októbra pri vpáde do Izraela na hudobnom festivale Supernova a potom odvliekli do Pásma Gazy. Druhú ženu uniesli z kibucu Kfar Aza.



Izraelská armáda zároveň avizovala, že v priebehu niekoľkých hodín budú Červenému krížu odovzdaní ďalší izraelskí rukojemníci.



Podľa izraelských médií má Hamas vo štvrtok prepustiť najmenej osem Izraelčanov. Údajne sa rokuje aj o tom, či Hamas vydá telá troch zabitých rukojemníkov.



Spravodajská televízia Sky News uviedla, že Izrael by mal vo štvrtok v rámci siedmej výmeny prepustiť 30 palestínskych väzňov — osem žien a 22 detí.



Hovorca izraelskej vlády Ejlon Levy vo štvrtok oznámil, že v Pásme Gazy je stále zadržiavaných 145 rukojemníkov. Sú medzi nimi tri deti a desať osôb nad 75 rokov.