Hamas prepustil ďalších izraelských rukojemníkov

Pásmo Gazy 8. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu odovzdalo v meste Dajr al-Balah Červenému krížu troch unesených izraelských rukojemníkov. Hamas za to od Izraela očakáva prepustenie 183 palestínskych väzňov v rámci dohody o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Úrad premiéra Netanjahua v piatok potvrdil, že od Hamasu dostal mená troch prepúšťaných rukojemníkov. Sú to 52-ročný Eli Šarabi, 56-ročný Ohad Ben Ami a 34-ročný Or Levi. Ben Ami má okrem izraelského aj nemecké občianstvo.



Militantné palestínske hnutie Hamas ich unieslo počas teroristického útoku na Izrael 7. októbra 2023, počas ktorého bolo zabitých asi 1200 ľudí a vyvolalo to ničivú vojnu v Pásme Gazy.



Je to už piate prepustenie rukojemníkov od začiatku krehkého prímeria 19. januára. Počas prvej šesťtýždňovej fázy prímeria má byť prepustených 33 izraelských rukojemníkov výmenou za 1904 palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach.