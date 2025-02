Hamas prepustil dvoch izraelských rukojemníkov

Gaza/Jeruzalem 1. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu odovzdalo Červenému krížu dvoch rukojemníkov zadržiavaných od 7. októbra 2023, keď ich palestínske komandá počas teroristického vpádu na juh Izraela uniesli do palestínskeho Pásma Gazy. Na slobodu sa dostali 35-ročný Jarden Bibas a 54-ročný Ofer Calderon. Ich odovzdanie sa uskutočnilo v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a DPA.



Ide o štvrtú výmenu, odkedy 19. januára začalo platiť prímerie medzi Hamasom a Izraelom. Očakávalo sa, že v jej rámci Hamas prepustí troch rukojemníkov. Podľa agentúry Reuters bude tretí rukojemník prepustený ešte v sobotu dopoludnia.



V súlade s dohodou by Izrael mal teraz prepustiť asi 90 palestínskych väzňov. Deväť z nich si v izraelskom väzení odpykávalo doživotné tresty.



Denník The Times of Israel (TOI) napísal, že toto odovzdanie prepustených rukojemníkov bolo rýchle a pokojné - v porovnaní s chaotickými scénami, ktoré vo štvrtok sprevádzali vydanie inej dvojice rukojemníkov - 29-ročnej Arbel Jehudovej a 80-ročného Gadiho Mosesa. Na mieste ich prepustenia sa totiž zhromaždil dav, v ktorom bolo náročné sa pohybovať a ľudia strkali do prepúšťaných rukojemníkov.



Bibasa a Calderona, unesených pred 484 dňami, po ich vydaní Hamasom vozidlami Červeného kríža prepravia do vojenského tábora, kde sa stretnú so svojimi rodinami. Následne ich čaká lekárska prehliadka v nemocnici.