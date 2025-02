Hamas prepustil v Rafahu dvoch izraelských rukojemníkov

Gaza 22. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu ráno v Rafahu odovzdalo pracovníkom Červeného kríža dvoch živých izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Ďalších štyroch má prepustiť následne v Nusajráte. Izrael by mal výmenou za rukojemníkov oslobodiť viac ako 600 palestínskych väzňov. TASR o tom informuje podľa správy denníka Times of Israel (TOI) a stanice BBC.



Hnutie ešte v piatok oznámilo, že plánuje prepustiť šiestich mužov - Eliju Cohena, Omera Šem Tova, Tala Šohama, Omera Wenkerta, Hišama Sajída a Avera Mengista. Medzi prvými dvoma prepustenými v Rafahu by podľa televízie al-Džazíra mali byť Šoham a Mengisto.



Mengistu a Sajíd sú civilisti, ktorí do Pásma Gazy sami vstúpili už dávnejšie. Obaja údajne trpeli psychickými problémami. Sajíd sa do Pásma Gazy dostal náhodou v roku 2014 a Mengistu preliezol plot medzi Izraelom a Gazou po hádke s rodinou o rok skôr. Obaja boli odvtedy v zajatí Hamasu. Ostatných rukojemníkov Hamas uniesol pri útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.



Podľa predchádzajúcich vyhlásení Hamasu má ísť o posledných živých rukojemníkov prepustených počas prvej fázy prímeria medzi Hamasom a Izraelom. Hnutie má nasledujúci týždeň podľa médií ešte vrátiť pozostatky štyroch ľudí, ktorých unieslo do palestínskej enklávy po útoku zo 7. októbra 2023.



Izrael v sobotu krátko pred prepustením prvých dvoch rukojemníkov zverejnil zoznam 602 palestínskych väzňov, ktorých plánuje prepustiť. Medzi nimi má byť aj 50 osôb, ktoré si odpykávajú doživotné tresty. Viac ako 100 osôb bude po prepustení deportovaných do zahraničia.



Prímerie medzi Izraelom a Hamasom sa formálne začalo 19. januára - znamenalo začiatok úvodnej šesťtýždňovej fázy, v rámci ktorej má dôjsť celkovo k prepusteniu 33 izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy výmenou za približne 1900 palestínskych väzňov z izraelských väzníc.



Ďalšie dohodnuté body prvej fázy zahŕňajú opustenie obývaných oblastí izraelskými silami a povolenie vstupu stoviek nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy.



Druhá fáza predpokladá dohodu o prepustení všetkých zostávajúcich izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále nažive, a o definitívnom ukončení vojny v Pásme Gazy. Tretia fáza sa má zamerať na obnovu palestínskej enklávy.