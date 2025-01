Hamas prepustil v súlade s dohodou o prímerí tri rukojemníčky

Gaza 19. januára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo v nedeľu Červenému krížu v meste Gaza tri izraelské rukojemníčky. Agentúre AFP to povedal vysokopostavený predstaviteľ Hamasu. Informáciu následne potvrdila aj izraelská armáda, pričom izraelské médiá vysielajú zábery prepustených rukojemníčok. K prepusteniu došlo v súlade s dohodou o prímerí, ktorá začala platiť v nedeľu predpoludním. Hamas výmenou za rukojemníčky očakáva zo strany Izraela ešte v nedeľu prepustenie 90 palestínskych väzňov, píše TASR.



Podľa nemenovaného popredného predstaviteľa Hamasu, ktorého cituje AFP, boli tri rukojemníčky oficiálne odovzdané Červenému krížu na námestí v meste Gaza po tom, ako sa s nimi stretol príslušník Červeného kríža a uistil sa o ich dobrom zdravotnom stave.



Prepustenými majú byť 31-ročná Doron Steinbrecherová, 28-ročnú Emily Damariová, ktorá má britsko-izraelské občianstvo, a 24-ročná Romi Gonenová. Zábery z ich odovzdania na námestí v centre mesta Gaza odvysielala katarská televízia Al-Džazíra a prebrali ich izraelské médiá. Podľa izraelského denníka The Times of Israel na nich zmienené tri ženy kráčajú bez pomoci.



Izraelská armáda informovala, že rukojemníčky teraz odvážajú smerom k stanovišťu izraelských ozbrojených a bezpečnostných síl v Pásme Gazy. Kedy dôjde zo strany Izraela k prepusteniu palestínskych väzňov bezprostredne zrejmé nebolo.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom začala platiť o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ), a teda o takmer tri hodiny neskôr, ako pôvodne mala. Dôvodom bolo, že Hamas oneskorene poskytol mená rukojemníčok, ktoré v nedeľu prepustí, čo zdôvodnil "technickými problémami".



Prímerie sa má v súlade s dohodou realizovať v troch fázach, pričom umožní státisícom vysídlencom z Gazy vrátiť sa do svojich domovov a zaručí im prísun humanitárnej pomoci. Obe strany už počas prvej fázy začnú s prepúšťaním rukojemníkov. Izraelské sily sa tiež postupne začnú sťahovať z Pásma Gazy.