Hamas prepustil zo zajatia 13 Izraelčanov, už sú v Izraeli

Gaza/Tel Aviv 26. novembra (TASR) - Izraelská armáda v noci na nedeľu miestneho času oznámila, že palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo zo zajatia v Pásme Gazy 13 Izraelčanov a štyroch cudzincov. Išlo o druhé kolo výmeny v rámci dohody o štvordňovom prímerí vo vojne medzi Hamasom a Izraelom. Prepustení sú už v Izraeli a prevážajú ich do nemocníc na pozorovanie, potom sa stretnú s rodinami. Informovali o tom tlačové agentúry AP, AFP a DPA.



Prepustených, vrátane štyroch Thajčanov, prevzali v sobotu neskoro večer od Hamasu najprv zástupcovia Červeného kríža a previezli ich do Egypta. Následne ich dopravili do Izraela.



Hamas pozdržal prepustenie rukojemníkov o niekoľko hodín a obvinil Izrael z porušenia podmienok dohody o prímerí. Pozastavenie prepustenia prišlo v poslednej chvíli a vznikla tak napätá patová situácia, ale nakoniec sa vďaka medzinárodným vyjednávačom prepustenie rukojemníkov uskutočnilo. Hnutie Hamas totiž najprv tvrdilo, že dodávky humanitárnej pomoci povolené Izraelom boli menšie, než bolo sľúbené a že z nich na sever Pásma Gazy neprišlo dosť - práve táto časť palestínskej enklávy je teraz centrom izraelskej pozemnej operácie a hlavnou bojovou zónou. Hamas tiež tvrdil, že v prvom kole výmeny v piatok nebol prepustený dostatok dlhodobo väznených Palestínčanov.



Izrael má v nedeľu nadránom prepustiť z väzenia 39 Palestínčanov. Hamas uviedol, že to bude šesť žien a 33 mladých mužov vo veku do 19 rokov. Väzňov prepustia blízko ich bydlísk na Západnom brehu Jordánu (teda v druhej palestínskej enkláve) alebo vo východnom Jeruzaleme.



Hamas zajal približne 240 rukojemníkov pri masívnom útoku na Izrael 7. októbra, ktorý bol spúšťačom súčasnej vojny s Izraelom. Počas štvordňového prímeria má byť prepustených celkovo 50 rukojemníkov a 150 palestínskych väzňov.



Medzi izraelskými prepustenými rukojemníkmi v druhom kole je sedem detí a šesť žien, oznámil úrad premiéra Benjamina Netanjahua. Väčšina prepustených je z kibucu Beeri, kde militanti z Hamasu pri cezhraničnom útoku z Pásma Gazy na Izrael 7. októbra vraždili ľudí. Deti sú vo veku tri až 16 rokov a ženy vo veku 18 až 67 rokov. Podľa hovorcu kibucu všetci prepustení majú buď blízkeho člena rodiny zabitého pri útoku 7. októbra alebo majú blízkeho stále v zajatí v Pásme Gazy.



Medzi prepustenými je aj dievčatko Emily Handová, ktorej otec ju pokladal celé týždne za mŕtvu, a potom zistil, že je zadržiavaná ako rukojemníčka.