Hamas preskúma izraelský návrh prímeria a odpovie naň „čo najskôr“

Káhira 15. apríla (TASR) - Počas rokovaní v egyptskej Káhire odovzdali vyjednávači militantnému hnutiu Hamas najnovší izraelský návrh o prímerí. Skupina naň odpovie po sérii vnútorných konzultácií, no podľa televízie Al-Qahera News dokument obsahuje najmenej dva prvky, ktoré Hamas označil za „červené čiary“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters.



Izraelský návrh zahŕňa „prepustenie polovice rukojemníkov v prvom týždni od uzavretia dohody, predĺženie prímeria najmenej o 45 dní a umožnenie prísunu humanitárnej pomoci“ do Pásma Gazy. V rámci udržania trvalého mieru však Izrael požaduje úplne odzbrojenie hnutia Hamas a všetkých palestínskych ozbrojených skupín.



Hamas oznámil, že návrh prímeria posúdi a svoju odpoveď naň oznámi „čo najskôr“. Militantná skupina taktiež zopakovala svoju hlavnú požiadavku, že dohoda o prímerí musí ukončiť vojnu v Pásme Gazy a zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských jednotiek z oblasti.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Sámí abú Zuhrí uviedol, že najnovší návrh hlavnú požiadavku hnutia nespĺňa a vyjadril taktiež svoj nesúhlas s nárokmi Tel Avivu na odzbrojenie. „Odovzdanie zbraní je milión červených čiar a nie je ani predmetom úvah, nieto diskusie,“ dodal.



Podľa šefa egyptskej štátnej informačnej služby si „Hamas veľmi dobre uvedomuje hodnotu času“ a verí preto, že jeho „reakcia na izraelský návrh bude rýchla“. Izrael a Hamas v súčasnosti rokujú v egyptskej Káhire o prímerí v Pásme Gazy v rámci nepriamych rozhovorov po tom, ako zlyhali snahy o predĺženie dočasného prímeria. Rokovania sprostredkúvajú Egypt, Katar a Spojené štáty.



Izrael obnovil svoju ofenzívu v Pásme Gazy v marci po tom, čo sa strany v januári dohodli na prímerí. Vojnu v Gaze vyvolal útok palestínskych militantov na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorom zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov do pobrežnej enklávy.



Izraelská odvetná reakcia, zahŕňajúca bombardovanie a pozemné operácie, zrovnala so zemou veľkú časť Pásma Gazy, vyhnala z domovov približne 90 percent tamojšieho obyvateľstva a spôsobila humanitárnu krízu a smrť viac než 50.900 Palestínčanov.