Hamas: Pri útoku na indonézsku nemocnicu v Gaze zahynulo 12 ľudí

Gaza 20. novembra (TASR) - Najmenej 12 ľudí zahynulo pri pondelňajšom útoku izraelskej armády na nemocnicu na severe Pásma Gazy, tvrdí tamojšie ministerstvo ovládané palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hovorca ministerstva uviedol, že "v dôsledku izraelskej okupácie", ktorej terčom sa stala Indonézska nemocnica, zahynulo 12 osôb vrátane zranených pacientov. V nemocnici je podľa hovorcu momentánne zhruba 700 ľudí, ktorí sú "obliehaní" izraelskými silami.



Podľa agentúry AP a televízie al-Džazíra v blízkosti nemocnice prebiehajú ťažké boje a v jej okolí sú rozmiestnené tanky.



Palestínska tlačová agentúra WAFA ešte pred jeho vyhlásením písala, že v nemocnici bolo približne 150 pacientov, 100 zdravotníkov a tisícky presídlených ľudí, ktorí tam našli útočisko po úteku zo svojich domovov. Nemocnici zároveň podľa vyjadrenia svedkov prestali fungovať generátory, v dôsledku čoho v nej nejde elektrina.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu a ďalších skupín po bezprecedentnom vpáde do Izraela zo 7. októbra približne 1200 ľudí, pričom ďalších zhruba 240 osôb zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy.



Ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané Hamasom uvádza, že v dôsledku odvetných útokov izraelskej armády v tejto enkláve prišlo o život už prinajmenšom 13.000 ľudí, a to vrátane 9000 žien a detí, zatiaľ čo ďalších vyše 30.000 utrpelo zranenia.



Izraelská armáda upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.