Hamas: Pri izraelských útokoch v Nusajráte zahynulo najmenej 210 ľudí

Gaza 8. júla (TASR) - Prinajmenšom 210 ľudí zahynulo podľa palestínskeho militantného hnutia Hamas pri izraelských útokoch v utečeneckom tábore Nusajrát v strednej časti Pásma Gazy. Ďalších vyše 400 údajne utrpelo zranenia. Izrael predtým informoval, že z tohto tábora oslobodil v sobotu štyroch rukojemníkov, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Počet obetí izraelskej okupačnej masakry v tábore Nusajrát stúpol na 210 mučeníkov (mŕtvych) a vyše 400 zranených," oznámil tlačový úrad Hamasu. Zo správy však nebolo bezprostredne zrejmé, či takýto počet obetí súvisí so sobotnou akciou na záchranu rukojemníkov, o ktorej predtým informovala izraelská armáda, alebo ide o bilanciu za dlhšie obdobie.



Hamas dovtedy informoval o 94 obetiach izraelských útokov v Nusajráte a jeho okolí, ktorých telá previezli do nemocnice spoločne s desiatkami zranených. Dodal však, že nemocnica nemá kapacitu na takéto počty mŕtvych a zranených a o pomoc v tejto súvislosti požiadala medzinárodné spoločenstvo a humanitárne organizácie.



Izrael v sobotu informoval, že jeho jednotky oslobodili z tábora Nusajrát štyroch rukojemníkov, ktorých militanti z Hamasu uniesli z hudobného festivalu Nova 7. októbra počas bezprecedentného útoku na Izrael, ktorý vyústil do vojny v Gaze. Oslobodenými majú byť traja muži a jedna žena vo veku 21 až 40 rokov.



Izraelská armáda predtým v samostatnom vyhlásení uviedla, že Nusajráte a okolí sa zameriava "na teroristickú infraštruktúru".