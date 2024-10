Hamas pripúšťa smrť svojho vodcu Sinwára

Gaza 17. októbra (TASR) - Nemenovaní predstavitelia palestínskeho radikálneho hnutia Hamas vo štvrtok uviedli, že na základe dostupných dôkazov možno predpokladať, že vodca Jahjá Sinwár bol zabitý pri izraelskom útoku v Pásme Gazy. Informoval o tom na svojom webe denník Le Figaro citovaný agentúrou TASR.



Saudskoarabský denník aš-Šark al-Awsat s odvolaním sa na dva nemenované zdroje Hamasu napísal, že vodcovia Hamasu v Pásme Gazy i mimo neho už boli informovaní o Sinwárovej smrti, napísal spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Izraelská armáda vo štvrtok popoludní vo svojom vyhlásení oznámila, že pri jednom z útokov v palestínskej enkláve boli zlikvidovaní "traja teroristi". Následne sa objavili dohady, že jedným z nich by mohol byť Sinwár.



Izraelská polícia a armáda v spoločnom vyhlásení vo štvrtok podvečer informovali, že na identifikácii pozostatkov, ktoré by mohli patriť Sinwárovi, sa ešte pracuje, doplnil TOI. Armáda a polícia spresnili, že doteraz bol vykonaný prvý z niekoľkých testov s cieľom identifikovať telo.



"Snímky chrupu boli zaslané na preskúmanie do forenzného laboratória polície a teraz sa vykonávajú testy DNA. Keď budú hotové, bude možné potvrdiť jeho (Sinwárovu) elimináciu," píše sa vo vyhlásení.



Podľa izraelských médií bola "jedným z identifikačných testov (už) potvrdená úplná zhoda" so vzorkami z tela vodcu Hamasu.



Medzičasom fórum rodín rukojemníkov a obetí vpádu palestínskych kománd do Izraela z októbra 2023 vyzvalo izraelskú vládu, aby využila pravdepodobné Sinwárovo zabitie na dosiahnutie okamžitej dohody o rukojemníkoch naďalej zadržiavaných v Pásme Gazy.



Elimináciu Sinwára označuje fórum za dôležitý míľnik na ceste k skutočnému víťazstvu vo vojne s Hamasom, ktoré "sa dosiahne iba návratom 101 unesených". Fórum súčasne kritizuje izraelskú vládu, že už vyše roka nie je schopná využiť bezprecedentné úspechy v bojoch v Pásme Gazy na prepustenie rukojemníkov.



K výzve na prepustenie rukojemníkov sa prostredníctvom statusu na sociálnych sieťach pripojil aj predseda izraelského parlamentu Amir Ochana, ktorý okrem toho vyzval členov Hamasu, aby zložili zbrane.



TOI s odvolaním sa na izraelskú televíziu Kešet 12 doplnil, že Netanjahu údajne nariadil svojim spolupracovníkom, aby rodiny rukojemníkov informovali, že vodca Hamasu je mŕtvy.



Sinwár je označovaný za hlavného strojcu útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 na juh Izraela, v dôsledku ktorého Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy. Vodcom hnutia je od likvidácie jeho dlhoročného lídra Ismáíla Haníju, ktorý prišiel o život koncom júla pri atentáte v Teheráne. Tento útok je pripisovaný Izraelu.