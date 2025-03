Hamas privítal rozhodnutie jemenských Húsiov opätovne útočiť

Gaza 12. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v stredu ocenilo utorkové oznámenie jemenských Húsiov, že obnovia útoky na izraelské lode. Húsiovia podporovaní Iránom reagovali na izraelské nedodržanie termínu na obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Podľa Hamasu to "odráža skutočný postoj jemenského ľudu", píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Je to skutočný záväzok podpory pre náš palestínsky ľud a pre jeho odpor a vyvíja skutočný tlak na prelomenie nespravodlivého obliehania Pásma Gazy," uviedol Hamas v oficiálnom vyhlásení.



Húsiovia uviedli, že "obnovujú zákaz plavby všetkých izraelských lodí" v Červenom mori, Arabskom mori, prielive Báb al-Mandab a Adenskom zálive. Izrael podľa nich nedodržal štvordňovú lehotu na ukončenie blokády dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy Izraelom, ktorú jemenskí povstalci stanovili minulý piatok.



"Vyzývame národy arabského a moslimského sveta, ako aj všetkých slobodných ľudí na celom svete, aby zintenzívnili svoje kroky na nátlak na sionistickú okupáciu a jej podporovateľov, kým sa neukončí agresia, nezruší sa obliehanie Pásma Gazy a k nášmu obliehanému ľudu sa nedostane humanitárna pomoc," dodal Hamas.



Izrael prerušil prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy s cieľom prinútiť militantné hnutie Hamas prepustiť rukojemníkov, ktorých zadržiava od útoku 7. októbra 2O23. Hamas v utorok oznámil začiatok nového kola rokovaní o prímerí s Izraelom v katarskej Dauhe.



Húsiovia počas vojny v Gaze vypálili desiatky bezpilotných útočných dronov a rakiet nielen na izraelské lode. Po dosiahnutí dohody o prímerí v Gaze v januári 2025 oznámili pozastavenie útokov.