Hamas privítal rozhodnutie MSD o zastavení izraelskej ofenzívy

Gaza 24. mája (TASR) - Hnutie Hamas v piatok privítalo rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (MSD), ktorý nariadil Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenzívu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Informuje o tom TASR s odvolaním na agentúru Reuters.



Hamasu, ktorý vládne v Pásme Gazy od roku 2007, však prekáža, že sa v rozhodnutí MSD nespomínajú ďalšie časti palestínskej enklávy, ktoré sú pod útokom. "Sme presvedčení, že to nestačí, pretože agresia v celom Pásme Gazy, najmä na severe, je rovnako brutálna a nebezpečná," povedal vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho hnutia Básim Naím.



Hamas vyzval Bezpečnostnú radu OSN na implementovanie rozhodnutia MSD. Naím tiež uviedol, že hnutie víta aj žiadosť Medzinárodného súdneho dvora, aby umožnil vyšetrovacím výborom dostať sa do Páma Gazy a preskúmať obvinenia z genocídy Palestínčanov. "Hamas sa zaviazal spolupracovať s vyšetrovacími výbormi," dodal.



MSD Izraelu takisto prikázal, aby ponechal otvorený hraničný priechod Rafah a zabezpečil tak neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Vyzval aj na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov, ktorých zadržalo hnutie Hamas počas svojho útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. MSD rozhodoval o tejto záležitosti na žiadosť Juhoafrickej republiky (JAR).



Rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora privítala aj Palestínska samospráva, podľa ktorej predstavuje medzinárodný konsenzus o ukončení tejto vojny na Blízkom východe.