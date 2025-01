Hamas pustí troch rukojemníkov, Izrael umožní Gazanom návrat na sever

Dauha 27. januára (TASR) – Palestínske militantné hnutie Hamas vydá izraelskú civilnú rukojemníčku Arbel Jehudovú a ďalších dvoch rukojemníkov do piatku, uviedol v nedeľu Katar ako sprostredkovateľ rokovaní. Katarské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení tiež informovalo, že Izrael na oplátku umožní vysídleným Palestínčanom vrátiť sa do severnej časti Gazy od pondelkového rána. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu potvrdil, že Hamas prepustí rukojemníčku Arbel Jehudovú, vojaka Agama Bergera a ďalšieho rukojemníka. V príspevku na platforme X tiež uviedol, že Izrael umožní vysídleným rodinám z Gazy vrátiť sa domov na sever palestínskej enklávy od siedmej ráno v pondelok.



"Predseda vlády opakuje, že Izrael nebude tolerovať žiadne porušenie dohody. Budeme naďalej konať v záujme návratu všetkých našich rukojemníkov, živých aj zosnulých," uvádza sa vo vyhlásení Netanjahuovho úradu.



V nadväznosti na katarské oznámenie Hamas v pondelok skoro ráno uviedol, že sprostredkovateľom odovzdal požadované informácie týkajúce sa zoznamu izraelských rukojemníkov, ktorí budú prepustení počas prvej fázy dohody o prímerí v Gaze.



Tento krok, ktorý sprostredkovali Katar a Egypt, by umožnil približne 650.000 Palestínčanom vysídleným v strednej a južnej časti pásma Gazy vrátiť sa domov na sever Pásma Gazy.



Izrael predtým obvinil Hamas z toho, že nedodržal podmienky dohody o prímerí, keď v sobotu pri druhej výmene izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze za palestínskych väzňov z izraelských väzníc neprepustil aj civilistku Jehudovú.



Hamas v sobotu prepustil štyri izraelské vojačky a tvrdil, že v prípade Jehudovej nastal "technický problém" a prepustia ju v rámci tretej výmeny budúcu sobotu.



Izrael v reakcii oznámil, že nepovolí obyvateľom Gazy presun do severnej časti pásma, kým nebude zariadené prepustenie Jehudovej. Na ceste vedúcej na sever sa v nedeľu zhromaždili desaťtisíce Gazanov, prechod cez kontrolnú zónu im však neumožnili.