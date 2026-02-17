< sekcia Zahraničie
Hamas: Rada mieru má donútiť Izrael dodržať prímerie
Na inauguračnom zasadnutí Rady mieru bude Tel Aviv zastupovať izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar.
Autor TASR
Gaza 17. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok vyhlásilo, že novo vytvorená Rada mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala vyvíjať tlak na Izrael, aby prestal „porušovať prímerie v Pásme Gazy“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Vyzývame členov rady, aby prijali opatrenia a prinútili izraelské okupačné sily, aby zastavili porušovanie prímeria v Gaze, keďže genocídna vojna proti Pásmu stále pokračuje – a to zabíjaním, vysídľovaním, obliehaním a vyhladovaním –, s ktorými doteraz neprestali,“ uviedol hovorca Hamasu Házim Kásim pre agentúru AFP pred prvým zasadnutím orgánu, ktoré je naplánované na štvrtok vo Washingtone.
Súčasťou Trumpovho 20-bodového plánu na ukončenie vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy je aj zriadenie tzv. Rady mieru pre Gazu, ktorá má dohliadať na dočasný a technokratický palestínsky výbor. Ten má na základe mierového plánu spravovať samosprávu, „aby sa mohli začať humanitárne a rekonštrukčné práce v Gaze“.
Na inauguračnom zasadnutí Rady mieru bude Tel Aviv zastupovať izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. Šéf diplomacie sa v stredu zúčastní na stretnutí Bezpečnostnej rady OSN na ministerskej úrovni v New Yorku a vo štvrtok „bude zastupovať Izrael na ustanovujúcom zasadnutí rady, ktorej bude predsedať Trump vo Washingtone, kde predstaví pozíciu Izraela“, uviedla vo vyhlásení kancelária ministra.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Aj keď mala pôvodne dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, jej charta podľa dostupných informácií neobmedzuje pôsobenie organizácie len na palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN). Členmi organizácie sú viaceré arabské krajiny aj Izrael, Palestínska samospráva však nie.
