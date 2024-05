Hamas: Rokovania o prímerí v Pásme Gazy sú opäť na začiatku

Tel Aviv 10. mája (TASR) – Izrael prakticky odmietol návrh dohody o prímerí predložený sprostredkovateľmi a rokovania tým vrátil na úplný začiatok. V piatok to vyhlásilo palestínske hnutie Hamas. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rokovania o prímerí sa vo štvrtok skončili bez toho, aby priniesli dohodu. Hamas preto chce s palestínskymi frakciami prediskutovať ďalšiu vyjednávaciu stratégiu. Začiatkom týždňa vyhlásil, že súhlasí s návrhom dohody predloženým sprostredkovateľmi z Kataru a Egypta. Izrael ju predtým prijal, neskôr však vyhlásil, že návrh obsahuje prvky, ktoré považuje za neprijateľné.



"Vedenie hnutia (Hamas) sa poradí s vedením spriatelených palestínskych frakcií a prehodnotí svoju vyjednávaciu stratégiu. Zohľadní pri tom Netanjahuove správanie, odmietnutie dokumentu predloženého sprostredkovateľmi a tiež útok na mesto Rafah a okupáciu hraničného priechodu," vyhlásil Hamas.



Organizácia Spojených národov iba niekoľko hodín predtým varovala pred hrozbou zastavenia dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Dôvodom je ovládnutie hraničného priechodu Rafah izraelskou armádou. Cez hraničný priechod na hranici s Egyptom do palestínskej enklávy prúdila hlavná časť pomoci.



Izraelské tanky v piatok obsadili hlavnú cestu v Rafahu, čím prakticky obkľúčili východnú časť mesta. Washington preto čiastočne pozastavil dodávky vojenskej pomoci Izraelu.