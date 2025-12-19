Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Zahraničie

Hamas: Rokovania v Miami musia ukončiť porušovanie prímeria v Gaze

.
Pracovníci palestínskej civilnej ochrany prehľadávajú trosky zrútenej obytnej budovy, ktorá sa stala terčom izraelských leteckých útokov počas vojny v meste Gaza 15. decembra 2025. Foto: TASR/AP

V rámci druhej fázy by sa mal Izrael stiahnuť z pozícií v Pásme Gazy a nad palestínskym územím má prebrať kontrolu dočasná vláda namiesto hnutia.

Autor TASR
Gaza 19. decembra (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas vyhlásil, že piatkové rokovania v Miami o ďalšej fáze prímeria v Pásme Gazy musia mať za cieľ ukončiť „porušovanie“ prímeria zo strany Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff sa stretne na Floride s vysokými predstaviteľmi sprostredkovateľských krajín Kataru, Egypta a Turecka, aby rokovali o druhej fáze mierového plánu USA, pričom proces doposiaľ stagnuje.

Náš ľud očakáva, že tieto rokovania povedú k dohode, ktorá ukončí pokračujúce izraelské bezprávie, zastaví všetky porušenia a donúti okupačné sily dodržiavať dohodu (o prímerí) zo Šarm aš-Šajchu,“ povedal pre agentúru AFP vysokopostavený člen Hamasu Básim Naím.

V rámci druhej fázy by sa mal Izrael stiahnuť z pozícií v Pásme Gazy a nad palestínskym územím má prebrať kontrolu dočasná vláda namiesto hnutia. Zároveň by sa tam mali nasadiť medzinárodné stabilizačné sily.

Pokrok v prechode do tejto fázy od októbrovej dohody medzi Izraelom a Hamasom je však pomalý. Prímerie je naďalej krehké a obe strany sa obviňujú z jeho porušovania. Sprostredkovatelia sa obávajú, že Izrael aj Hamas zdržiavajú rokovania, píše AFP.

Naím avizoval, že nové rokovania by sa mali zamerať na „prísun pomoci, otvorenie hraničného priechodu v Rafahu v oboch smeroch a dodávky všetkého potrebného na opravy a obnovu infraštruktúry“. Podľa jeho slov by rokovania zároveň mali adresovať implementáciu zvyšných bodov mierového plánu USA na zabezpečenie komplexnej obnovy a prípravy na prechod k vzniku suverénneho a nezávislého štátu.

Trumpova vláda vyjadrila záujem o prechod do druhej fázy, no osobitným bodom sporu je ustanovenie, podľa ktorého má Hamas odovzdať svoje zbrane. Šéf palestínskeho hnutia Chalíl Hajja v nedeľu ale vyhlásil, že militantná skupina má „legitímne právo“ držať zbrane. Izrael však trvá na tom, že Hamas „bude odzbrojený“.
.

Neprehliadnite

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

Vládny špeciál SR po nehode v Bruseli uzemnili, čaká sa na posúdenie

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester