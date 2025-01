Hamas schválil zoznam 34 rukojemníkov

Gaza 5. januára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené prepustiť 34 rukojemníkov v prípade uzavretia dohody o prímerí s Izraelom, povedal v nedeľu podľa agentúry AFP nemenovaný predstaviteľ hnutia. Podľa kancelárie izraelského premiéra však Hamas zoznam rukojemníkov zatiaľ neposkytol. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



"Hamas súhlasil s prepustením 34 izraelských väzňov zo zoznamu, ktorý predložil Izrael, v rámci prvej fázy dohody o výmene väzňov," uviedol vysokopostavený predstaviteľ hnutia.



Podľa neho má ísť o všetky ženy, deti, starších a chorých ľudí, ktorí sú v Pásme Gazy stále zadržiavaní ako rukojemníci. Hamas "však potrebuje týždeň pokoja, aby mohol komunikovať so zajatcami a identifikovať tých, ktorí sú nažive, a tých, ktorí sú mŕtvi", dodal predstaviteľ.



Taktiež zopakoval, že dohoda s Izraelom musí byť podmienená úplným stiahnutím izraelských vojsk z Pásma Gazy a trvalým prímerím. V tomto smere izraelská strana podľa neho nedosiahla žiadny pokrok.



"Hamas zatiaľ neposkytol zoznam rukojemníkov," reagovala v nedeľu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Podľa izraelského televízneho kanála Channel 12 Hamas zoznam 34 rukojemníkov odsúhlasil aj predložil, no neuviedol, kto z nich je nažive a kto nie.



Hamas už minulý týždeň súhlasil s prepustením 22 z uvedených rukojemníkov - žien, starších a chorých ľudí. Ďalších, ktorí sú vraj muži v potenciálnom veku pre službu v armáde, prepustiť odmietol, napísal denník The Times of Israel (TOI).



Netanjahu vo štvrtok poveril vyjednávačov, aby pokračovali v rokovaniach v katarskej Dauhe s cieľom dosiahnuť s Hamasom dohodu o prepustení rukojemníkov z Pásma Gazy.



Obe strany sa nedávno niekoľkokrát navzájom obvinili z odďaľovania dohody. V posledných týždňoch sa však v Dauhe konali nepriame rokovania sprostredkované Katarom, Egyptom a Spojenými štátmi, ktoré podľa AFP oživili nádej na prímerie a dohodu o prepustení rukojemníkov.



V novembri 2023 sa Izrael a Hamas dohodli na jedinom prímerí počas takmer 15 mesiacov trvajúcej vojny. Počas neho bolo prepustených 80 unesených izraelských rukojemníkov výmenou za 240 Palestínčanov väznených v Izraeli. Prepustených bolo aj 25 ďalších unesených rukojemníkov, väčšinou z Thajska.



Počas útoku na Izrael 7. októbra 2023 palestínski militanti pod vedením Hamasu zajali 251 rukojemníkov, z ktorých 96 naďalej zostáva v palestínskej enkláve. Izraelská armáda tvrdí, že 34 z nich je po smrti.