Hamas si určil nové podmienky v dohode o liekoch pre rukojemníkov

Gaza 17. januára (TASR) - Vrcholný predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas v stredu oznámil nové podmienky pre dodávku liekov do Pásma Gazy. Odmieta, aby autá s liekmi kontroloval Izrael. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Na základe dohody, detailne prerokovanej v utorok jej sprostredkovateľmi Katarom a Francúzskom, majú byť lieky spolu s humanitárnou pomocou dodané civilistom v Pásme Gazy výmenou za lieky pre rukojemníkov, ktorých 7. októbra uniesol Hamas. Podľa dohody ide o lieky pre 45 rukojemníkov.



V stredu predložil vysokopostavený člen politického vedenia úradu Hamasu Músá abú Marzúk nové podmienky.



"Za každú krabičku liekov, ktorá k nim ide, pôjde 1000 krabičiek obyvateľom Pásma Gazy," napísal na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Budú dodávané cez krajinu, ktorej Hamas dôveruje, a nie cez Francúzsko. "Lieky budú rozdelené rôznym nemocniciam," informoval. "Kamióny s liekmi vojdú na územie bez izraelských kontrol," uviedol Marzúk.



Hovorca izraelskej vlády Ejlon Levy sa nevyjadril k najnovším podmienkam Hamasu. Doteraz všetky dodávky s pomocou, ktoré vojdú do Pásma Gazy, podliehajú izraelskému dozoru, aby v nich neboli ukryté zbrane a munícia.



Bezpečnostný zdroj v Egypte povedal, že katarské lietadlo s liekmi pristálo v stredu na letisku v al-Aríš, neďaleko hraničného priechodu Rafah. Francúzsko predtým oznámilo, že lieky pôjdu do nemocnice v Rafahu, kde ich odovzdajú Červenému krížu a rozdelia na menšie časti a potom prepravia k rukojemníkom.



Hamas počas novembrového dočasného prímeria sprostredkovaného Katarom prepustil desiatky rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v Izraeli.



Hamas pri útoku na Izrael 7. októbra zabil vše 1200 ľudí a približne 250 ľudí uniesol do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že 132 je ešte stále zadržiavaných, 27 bolo údajne zabitých.