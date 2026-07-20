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Hamas si za nového lídra zvolil Chalíla Hajju

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Palestínčania kráčajú okolo trosiek zničených budov po izraelských leteckých útokoch v utečeneckom tábore al-Maghazi, v centrálnom Pásme Gazy vo štvrtok 16. júla 2026. Foto: TASR/AP

Hajja (65) bol hlavným vyjednávačom dohody o prímerí s Izraelom. Narodil sa v Gaze a v septembri minulého roka bol jedným z cieľov izraelského leteckého útoku na Katar.

Autor TASR
Gaza 20. júla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas si v pondelok zvolilo za svojho nového lídra Chalíla Hajju. Funkcia vodcu hnutia bola neobsadená od októbra 2024, keď izraelské jednotky v Pásme Gazy zabili Jahjá Sinwára. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

Islamské hnutie odporu oznamuje zvolenie brata, mudžáhida Chalíla Hajju za predsedu politbyra hnutia, ktorý nahradí zavraždeného vodcu Jahjá Sinwára,“ uviedol Hamas vo svojom vyhlásení.

Hajja (65) bol hlavným vyjednávačom dohody o prímerí s Izraelom. Narodil sa v Gaze a v septembri minulého roka bol jedným z cieľov izraelského leteckého útoku na Katar. Presadzuje prehlbovanie vzťahov s Iránom.

Nového vodcu Hamasu volí tajným hlasovaním 50-členná rada šúra. Jej súčasťou sú členovia hnutia z Pásma Gazy, okupovaného Západného brehu Jordánu aj exulanti.

Reuters konštatuje, že po dvojročnej vojne s Izraelom v Pásme Gazy je Hamas v najhoršej pozícii od svojho vzniku v roku 1987. Napriek prímeriu Izrael stále okupuje približne polovicu Gazy a miestni obyvatelia naďalej žijú v zlých podmienkach. Hamas je navyše terčom ich kritiky, keďže vojna, ktorú hnutie vyvolalo útokom na Izrael 7. októbra 2023, si podľa oficiálnych údajov vyžiadala desaťtisíce obetí a izraelská paľba poškodila alebo úplne zničila väčšinu budov a infraštruktúry v pásme.
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